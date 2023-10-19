banner913
banner932
Neymar kötü sakatlandı
Neymar kötü sakatlandı
9 0
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
11 0
 
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
17 0
Bu vahşeti kim durduracak?
Bu vahşeti kim durduracak?
21 0
Işın Ramadan Cemil’den anlamlı bağış
Işın Ramadan Cemil’den anlamlı bağış
39 0
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
26 0
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
27 0
banner964

Masa Tenisinde U13'ler raket sallayacak

banner476

banner974
Masa Tenisinde U13'ler raket sallayacak
banner971
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine devam ediyor. Federasyon, 21 Ekim Cumartesi günü U13 Takım Şampiyonası düzenleyecek.
Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan turnuva sabah saat 10.00’da başlayacak.
Turnuvada birçok takım ve sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.