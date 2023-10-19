Masa Tenisinde U13'ler raket sallayacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine devam ediyor. Federasyon, 21 Ekim Cumartesi günü U13 Takım Şampiyonası düzenleyecek.
Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan turnuva sabah saat 10.00’da başlayacak.
Turnuvada birçok takım ve sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.
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