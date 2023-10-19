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Soydan: En büyük gücümüz olan taraftarlarımızı maça bekliyoruz

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Yalova Spor Kulübü Teknik Direktörü İsmail Soydan, “Rakip takıma saygı duyuyoruz ama biz de Yalova’yız! Bu zor maçta en büyük gücümüz olan taraftarlarımızı da maça bekliyoruz”

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Soydan: En büyük gücümüz olan taraftarlarımızı maça bekliyoruz
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Aksa 1. Lig’de zirve mücadelesi veren iki namağlup takım olan Yalova ile Değirmenlik 21 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda karşı karşıya gelecekler..
Bu maç öncesi Değirmenlik’in 10, Yalova’nın ise 8 puanı bulunuyor.
Güzelyurt ekibi Yalova Spor Kulübü Teknik Direktörü İsmail Soydan, cumartesi günü kendi sahalarında oynayacakları Değirmenlik maçı öncesi açıklamalarda bulundu ve zorluk derecesi yüksek bir maça çıkacaklarının altını çizdi.
“Zorluk derecesi yüksek bir maça çıkacağız” diye konuşan Soydan, rakip takıma saygı duyduklarını belirtti.
Soydan, “Rakip takıma saygı duyuyoruz ama biz de Yalova’yız! Bu zor maçta en büyük gücümüz olan taraftarlarımızı da maça bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
 
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