Masa Tenisi’nde U11-13 ferdi klasman turnuvası yapılacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, hafta sonunda U11 ve U13 Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştirecek.

Federasyon, 10 Şubat Cumartesi günü U11 ve U13 Ferdi Klasman Turnuvasını kendi salonunda gerçekleştirecek. Turnuvanın kura çekimi dün saat 17.00'de yapıldı.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00'da Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda başlayacak ve aynı gün sonuçlanarak başarılı olanlar ödüllerini alacak.

