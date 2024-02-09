Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final maçları bugün ve yarın oynanacak.

Program şöyle;

BUGÜN

11.30 Dörtyol Adem Nural Stadı T.H.Dumlupınar-K.Kaymaklı (Nurhan Kutlugün)

11.30 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Dem’s Cons.Mağusa SA (Kurtuluş Sözmen)

11 Şubat 2024, Pazar

11.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası China B.G.Gücü-Doğan T.Birliği (Ferdi Güzel)

11.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-T.E.Dikmen Gücü (Talha Emre)

