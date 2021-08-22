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Masa tenisinde, şampiyonlar Alev ve Tuğra

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Yıldız Kızlar kategorisinde Gençlik Gücü sporcusu Alev Yayman ve Yıldız Erkekler kategorisinde Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği sporcusu Tuğra Soyer şampiyonluğa ulaşan isimler oldu

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Masa tenisinde, şampiyonlar Alev ve Tuğra
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda yeni sezonun ikinci turnuvasında Yıldız raketler karşı karşıya geldi.
Federasyon salonunda gerçekleştirilen Yıldızlar Ferdi Turnuvası oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne oldu. Turnuva sonunda Yıldız Kızlar kategorisinde Gençlik Gücü sporcusu Alev Yayman ve Yıldız Erkekler kategorisinde Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği sporcusu Tuğra Soyer şampiyonluğa ulaşan isimler oldu.
Turnuva sonunda kürsü şu şekilde oluştu;
Yıldız Kızlar
1.Alev Yayman (Gençlik Gücü)
2.Nihal Zorlu (Karşıyaka)
3.Saadet Akbulut (Karşıyaka)
3.Yaren Yıldırım (Karşıyaka)
Yıldız Erkekler
1.Tuğra Soyer (Bekiroğulları MTAD)
2.Arda Alat (Karşıyaka)
3.Adal Aksoy (Karşıyaka)
3.Ali İleri (Karşıyaka)
 
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