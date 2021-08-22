Bosna'da oynadığımız her maç bize tecrübe katıyor

China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı “Bosna'da ülkemizi temsil etmenin büyük gururunu yaşadık. Burada oynadığımız her maç bize büyük tecrübe katıyor.” açıklamasını yaptı

China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı, Bosna Hersek’te katıldığı turnuvada uluslar arası temsilyet yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımından, Bosna Hersek’te yapılan turnuva ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bosna'da ülkemizi temsil etmenin büyük gururunu yaşadık. Burada oynadığımız her maç bize büyük tecrübe katıyor. En önemliside ambargoları kırıp ülkemizi, bayrağımız altında en iyi şekilde temsil etmek ve dünyadaki hentbolun ne seviyelerde olduğunu, nasıl salonlarda oynandığını görüp kendimizi geliştirerek kurduğumuz ve kuracağımız iyi ilişkilerle ülke hentboluna bir köprü oluşturmaktır.

Bugün oynayacağımız son maçınla turnuvayı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Bize destek olan tüm sporseverlere sonsuz teşekkürler.”



