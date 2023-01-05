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Masa Tenisinde Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası yapılacak

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Masa Tenisinde Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası yapılacak
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Büyükler Ferdi Klasman Turnuvasını 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirecek.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Turnuvası, yeni yılın ilk turnuvasını Cumartesi günü gerçekleştirecek.
Masa Tenisi Federasyonu, 7 Ocak Cumartesi günü federasyon salonunda Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.
Turnuva ile ilgili olarak kura çekimi 6 Ocak Cuma saat 17.00'de çekilecek.
 
 
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