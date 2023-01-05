2022 yılının başarılıları ödüllendirilecek

YILIN YÖNETİCİLERİ Mustafa Aktuğ, Dr. Hüseyin Cenkler, Sadi Çelebi, Can Keşanlı, Yücel Atakara, BAŞARILI ORGANİZASYON Süheyla Bölükbaşı , Yıldız Neni . Cavit Tuna YILIN BASIN MENSUPLARI Çelen Oben, Tonguç Kotak, Ahmet Özsoy, Murat Botanlıoğlu, TAEKWONDO Yılın Masterleri Öykü Ergin – Ali Uslu- Ertuğrul Gür Yılın Başarılı Bölge Antrenörü Açelya Ergin Yılın Bayan Hakemi Ceyda Uçaner Yılın Erkek Hakemi Ahmet Sami Karagöz Yılın Antrenenör /Yarışmacısı Ana Tuysüz /Orhan Usta Yılın Bayan Müsabaka Sporcusu Cansu Keskin Yılın Erkek Müsabaka Sporcusu Reza Golmohammadzade Yılın Genç Erkek Müsabaka Sporcusu Kerim Karpuz Yılın Büyük Erkek Hyong Sporcusu Serdar Çakır Yılın Genç Bayan Müsabaka Sporcusu Zehra Naz Ağan Yılın Bayan GoldenAge Hyong Sporcusu Elena Pakhomova Yılın GoldenAge Erkek Kırış Sporcusu Dmitry Gordeev Yılın Genç Bayan Müsabaka Sporcusu Zeynep Keskin Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu Havin Yılmaz Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu Çetin Çiftsüren Yılın Büyük Bayan Sporcusu Gülşah Erfinike Yılın Büyük Bayan Sporcusu Deniz Sevinç Yılın Erkek Centilmen Sporcusu Mohammad Y.Jalloh Yılın Golden Age Erkek Hyong Sporcusu Şakir Yağızsoy Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu Nikita Gordeev Yılın Yıldız Erkek Hyong sporcusu Barış Erfinike Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu Enise Püsküllü Yılın Genç Bayan Müsabık Sporcusu Şebnem Eryiğit Yılın Minik Bayan Musabık Sporcusu Defne Üresin Okçu Yılın Yıldız Erkek Centilmen sporcusu Şakir Atınç Yağızsoy Yılın Yıldız Bayan Centilmen sporcusu Spellana Gankama Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu Stefaniya Gukovskaya Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu Sam Norozi Veteran Bayan Hyong Sporcusu Maryam Golabgir Yılın Büyük Erkek Kırıs Sporcusu Kemal Köstü TAE KWONDO Yılın Yıldız Erkek Hyong Sporcusu Alex Tüysüz Yılın Genç Erkek Sporcusu Bora Kürşat Yılın Yıldız Erkek Müsabaka Sporcusu Özkay Ramiz Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu Emrullah Baştaş Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu Öncel Alyanak Yılın Genç Bayan Zor Haraket Sporcu Defne Karam Yılın Yıldız Bayan Müsabaka Sporcusu Rojbin Özer Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu Münür Püsküllü Yılın Genç Erkek Sporcusu Mustafa Yalçın Yılın Erkek Kırış Sporcusu İzzet Tok Yılın Genç Erkek Sporcusu Oğulcan Doğan Yılın Yıldız Erkek Kırış Sporcusu Abdullah Baştaş Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu Melek Ünver Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu Ata Mehmet Aslan Yılın Yıldız Müsabaka Sporcusu Zehra Bilge Bayram Yılın yıldız Hyong sporcusu İlkim Gürcan Ünver Yılın Bayan Centilmen Sporcusu Elif Baştaş Gelecek Vadeden Centilmen Sporcusu Wen Li Zhang Yılın Bayan Hyong Sporcusu Nehir Seringöz Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu Kura Bah Gelecek vadeden sporcu Arda Akın Altuntaş Yılın Genç Bayan Centilmen Sporcusu Hatice Alyanak Yılın Genç Erkek Centilmen Sporcusu Deniz Tunçbilek Yılın Yıldız Bayan Hyong sporcusu Derin Su Tunçbilek Yılın Yıldız Erkek Kırış Sporcusu Tuğra Tığ Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu Fatamoh Ghanderi Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu Halil İbrahim Kurtoğlu Yılın Bayan Kırış Sporcusu Zahra Ghaderi Yılın Yıldız Bayan Musabık sporcusu Anastasia Korshunova Gelecek Vadeden Sporcusu Daniel Korshunov Gelecek Vadeden Sporcusu Mateo Anekwe Gelecek Vadeden Sporcusu Arda Doğan Gelecek Vadeden Sporcusu SeyedMohhamad Hosseini Gelecek Vadeden Sporcusu Derin Karaca Gelecek Vadeden Sporcusu Hayriye Yetek Gelecek Vadeden Sporcusu Dua R.Zaman Gelecek Vadeden Sporcusu Aslı İpek Kara Gelecek Vadeden Sporcusu Nursima Kara Gelecek Vadeden Sporcusu Miray Mafratoğlu Gelecek Vadeden Sporcusu Mesut Aslan Sevinç Gelecek Vadeden Sporcusu Daria Shymushevska Gelecek Vadeden Sporcusu Ada Doğan Gelecek Vadeden Sporcusu Mehmet Cangil Çulama Yılın Golden Age Centilmen Sporcusu Yury Gukoskaya JUDO Başarılı Teknik Judocu Jımmy Mulumbı Nzanzu Başarılı Erkek Judocu KARATE Yılın Antrenörü Farhat Jorayev Yılın Bayan Kata Sporcusu Nurana Jorayeva Yılın Erkek Teknik Sporcusu Davut Jorayev Yılın Genç Erkek Kata Sporcusu Aziz Kamalov Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu Mikhail Khomyshin Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu Alexander Molodtsov Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu Kadriye Diana Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu Gleb Yurchenko Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu Ali Achilov Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu Yılın Centilmen Sporcusu Yılın gelecek vadeden Sporcusu Yılın Minik Bayan Kata Sporcusu Derya Celaleddinoğlu Yılın Minik Bayan Teknik Sporcusu Viktoriya Alpsaran Yılın gelecek vadeden Bayan Sporcusu Aleksandra Khomyshina Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu Oleksii Didukh Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu Artem Ivanov Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu Berk Wladislav Fidan AKİDO Yılın Antrenörü Evren Yahya Yapıcı Yılın Antrenörü Berke Ada Yılın Golden Age Erkek sporcusu Sadık Saygınel Yılın Başarılı Erkek Sporcusu Gökhan Yapıcı Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu Doruk Yapıcı Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu Batu Ada Yılın Başarılı Veteran Erkek Sporcusu Serkan Mutluoğlu Yılın Genç Erkek Sporcusu Aren Güralp Yılın Genç Bayan Sporcusu Defne Mutluoğlu WUSHU/KUNGFU Yılın Başarılı sporcu/Antrenörü Younous Jouse BUDO Yılın Başarılı Erkek Sporcusu Mubarak Abdur Rahem Yılın Başarılı Bayan Sporcusu Azra Usta Gelecek Vadeden Bayan Sporcu Zeynep Kürekçi Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu Fethi Özfaik Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu Bingül Özfaik Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu Ali Liman Gelecek Vadeden Hyong Sporcusu Timur Özfaik Gelecek Vadeden Sporcusu Atlas Ersoy Gelecek Vadeden Sporcusu Naz Adıgüzel Gelecek Vadeden Sporcusu Hira Kürekçi Gelecek Vadeden Sporcusu Kaya İsmail Akgün Gelecek Vadeden Sporcusu Hamide Kurtul Gelecek Vadeden Sporcusu Ali Arpacıoğlu Gelecek Vadeden Sporcusu Zeliha Arpacıoğlu Gelecek Vadeden Sporcusu Alya Akgün Gelecek Vadeden Sporcusu Tibet Ulukut Gelecek Vadeden Sporcusu Ahmet Alp Hapurcuoğlu Yılın gelecek vadeden Sporcusu Damir İnce Yılın gelecek vadeden Sporcusu Miran İnce Yılın gelecek vadeden Sporcusu Nina Horııenko Yılın gelecek vadeden Sporcusu Ali Ersoy Yılın gelecek vadeden Sporcusu Demir Çelik Yılın gelecek vadeden Sporcusu Kaya Çelik Yılın gelecek vadeden Sporcusu Hilal Ülkü Yılmaz Yılın gelecek vadeden Sporcusu Lukas Zorba Yılın gelecek vadeden Sporcusu Alihan Öztürk Yılın gelecek vadeden Sporcusu Aleyna Öztürk Federasyona Katkılarından Tayfun Ergin Federasyona Katkılarından Yaşar Adnan Akgün Federasyona Katkılarından Homayın Golabgir Yılın Sponsörü Talat Uğur Ağan YILIN ŞAMPİYON KULÜBÜ GİRNE TAEKWONDO JUDO KARATE AİKİDO İHTİSAS KULÜBÜ

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu 2022 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden 2022 martıalarts oscar ödülü almaya hak kazananlar açıklandı.Federasyon yönetim kurulu, Grand Master, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda; Faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2022 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcisini tespit ederek açıkladı.2022 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar Ödülleri 29 Ocak Pazar günü düzenlenecek törende verilecek.