2022 yılının başarılıları ödüllendirilecek

Federasyon yönetim kurulu, Grand Master, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda; Faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2022 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcisini tespit ederek açıkladı.
2022 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar Ödülleri 29 Ocak Pazar günü düzenlenecek törende verilecek.
|YILIN YÖNETİCİLERİ
|Mustafa Aktuğ, Dr. Hüseyin Cenkler, Sadi Çelebi, Can Keşanlı, Yücel Atakara,
|BAŞARILI ORGANİZASYON
|Süheyla Bölükbaşı , Yıldız Neni . Cavit Tuna
|YILIN BASIN MENSUPLARI
|Çelen Oben, Tonguç Kotak, Ahmet Özsoy, Murat Botanlıoğlu,
|TAEKWONDO
|Yılın Masterleri
|Öykü Ergin – Ali Uslu- Ertuğrul Gür
|Yılın Başarılı Bölge Antrenörü
|Açelya Ergin
|Yılın Bayan Hakemi
|Ceyda Uçaner
|Yılın Erkek Hakemi
|Ahmet Sami Karagöz
|Yılın Antrenenör /Yarışmacısı
|Ana Tuysüz /Orhan Usta
|Yılın Bayan Müsabaka Sporcusu
|Cansu Keskin
|Yılın Erkek Müsabaka Sporcusu
|Reza Golmohammadzade
|Yılın Genç Erkek Müsabaka Sporcusu
|Kerim Karpuz
|Yılın Büyük Erkek Hyong Sporcusu
|Serdar Çakır
|Yılın Genç Bayan Müsabaka Sporcusu
|Zehra Naz Ağan
|Yılın Bayan GoldenAge Hyong Sporcusu
|Elena Pakhomova
|Yılın GoldenAge Erkek Kırış Sporcusu
|Dmitry Gordeev
|Yılın Genç Bayan Müsabaka Sporcusu
|Zeynep Keskin
|Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu
|Havin Yılmaz
|Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu
|Çetin Çiftsüren
|Yılın Büyük Bayan Sporcusu
|Gülşah Erfinike
|Yılın Büyük Bayan Sporcusu
|Deniz Sevinç
|Yılın Erkek Centilmen Sporcusu
|Mohammad Y.Jalloh
|Yılın Golden Age Erkek Hyong Sporcusu
|Şakir Yağızsoy
|Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu
|Nikita Gordeev
|Yılın Yıldız Erkek Hyong sporcusu
|Barış Erfinike
|Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu
|Enise Püsküllü
|Yılın Genç Bayan Müsabık Sporcusu
|Şebnem Eryiğit
|Yılın Minik Bayan Musabık Sporcusu
|Defne Üresin Okçu
|Yılın Yıldız Erkek Centilmen sporcusu
|Şakir Atınç Yağızsoy
|Yılın Yıldız Bayan Centilmen sporcusu
|Spellana Gankama
|Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu
|Stefaniya Gukovskaya
|Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu
|Sam Norozi
|Veteran Bayan Hyong Sporcusu
|Maryam Golabgir
|Yılın Büyük Erkek Kırıs Sporcusu
|Kemal Köstü
|TAE KWONDO
|Yılın Yıldız Erkek Hyong Sporcusu
|Alex Tüysüz
|Yılın Genç Erkek Sporcusu
|Bora Kürşat
|Yılın Yıldız Erkek Müsabaka Sporcusu
|Özkay Ramiz
|Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu
|Emrullah Baştaş
|Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu
|Öncel Alyanak
|Yılın Genç Bayan Zor Haraket Sporcu
|Defne Karam
|Yılın Yıldız Bayan Müsabaka Sporcusu
|Rojbin Özer
|Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu
|Münür Püsküllü
|Yılın Genç Erkek Sporcusu
|Mustafa Yalçın
|Yılın Erkek Kırış Sporcusu
|İzzet Tok
|Yılın Genç Erkek Sporcusu
|Oğulcan Doğan
|Yılın Yıldız Erkek Kırış Sporcusu
|Abdullah Baştaş
|Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu
|Melek Ünver
|Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu
|Ata Mehmet Aslan
|Yılın Yıldız Müsabaka Sporcusu
|Zehra Bilge Bayram
|Yılın yıldız Hyong sporcusu
|İlkim Gürcan Ünver
|Yılın Bayan Centilmen Sporcusu
|Elif Baştaş
|Gelecek Vadeden Centilmen Sporcusu
|Wen Li Zhang
|Yılın Bayan Hyong Sporcusu
|Nehir Seringöz
|Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu
|Kura Bah
|Gelecek vadeden sporcu
|Arda Akın Altuntaş
|Yılın Genç Bayan Centilmen Sporcusu
|Hatice Alyanak
|Yılın Genç Erkek Centilmen Sporcusu
|Deniz Tunçbilek
|Yılın Yıldız Bayan Hyong sporcusu
|Derin Su Tunçbilek
|Yılın Yıldız Erkek Kırış Sporcusu
|Tuğra Tığ
|Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu
|Fatamoh Ghanderi
|Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu
|Halil İbrahim Kurtoğlu
|Yılın Bayan Kırış Sporcusu
|Zahra Ghaderi
|Yılın Yıldız Bayan Musabık sporcusu
|Anastasia Korshunova
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Daniel Korshunov
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Mateo Anekwe
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Arda Doğan
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|SeyedMohhamad Hosseini
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Derin Karaca
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Hayriye Yetek
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Dua R.Zaman
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Aslı İpek Kara
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Nursima Kara
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Miray Mafratoğlu
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Mesut Aslan Sevinç
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Daria Shymushevska
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Ada Doğan
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Mehmet Cangil Çulama
|Yılın Golden Age Centilmen Sporcusu
|Yury Gukoskaya
|JUDO
|Başarılı Teknik Judocu
|Jımmy Mulumbı Nzanzu
|Başarılı Erkek Judocu
|KARATE
|Yılın Antrenörü
|Farhat Jorayev
|Yılın Bayan Kata Sporcusu
|Nurana Jorayeva
|Yılın Erkek Teknik Sporcusu
|Davut Jorayev
|Yılın Genç Erkek Kata Sporcusu
|Aziz Kamalov
|Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu
|Mikhail Khomyshin
|Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu
|Alexander Molodtsov
|Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu
|Kadriye Diana
|Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu
|Gleb Yurchenko
|Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu
|Ali Achilov
|Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu
|Yılın Centilmen Sporcusu
|Yılın gelecek vadeden Sporcusu
|Yılın Minik Bayan Kata Sporcusu
|Derya Celaleddinoğlu
|Yılın Minik Bayan Teknik Sporcusu
|Viktoriya Alpsaran
|Yılın gelecek vadeden Bayan Sporcusu
|Aleksandra Khomyshina
|Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu
|Oleksii Didukh
|Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu
|Artem Ivanov
|Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu
|Berk Wladislav Fidan
|AKİDO
|Yılın Antrenörü
|Evren Yahya Yapıcı
|Yılın Antrenörü
|Berke Ada
|Yılın Golden Age Erkek sporcusu
|Sadık Saygınel
|Yılın Başarılı Erkek Sporcusu
|Gökhan Yapıcı
|Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu
|Doruk Yapıcı
|Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu
|Batu Ada
|Yılın Başarılı Veteran Erkek Sporcusu
|Serkan Mutluoğlu
|Yılın Genç Erkek Sporcusu
|Aren Güralp
|Yılın Genç Bayan Sporcusu
|Defne Mutluoğlu
|WUSHU/KUNGFU
|Yılın Başarılı sporcu/Antrenörü
|Younous Jouse
|BUDO
|Yılın Başarılı Erkek Sporcusu
|Mubarak Abdur Rahem
|Yılın Başarılı Bayan Sporcusu
|Azra Usta
|Gelecek Vadeden Bayan Sporcu
|Zeynep Kürekçi
|Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu
|Fethi Özfaik
|Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu
|Bingül Özfaik
|Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu
|Ali Liman
|Gelecek Vadeden Hyong Sporcusu
|Timur Özfaik
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Atlas Ersoy
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Naz Adıgüzel
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Hira Kürekçi
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Kaya İsmail Akgün
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Hamide Kurtul
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Ali Arpacıoğlu
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Zeliha Arpacıoğlu
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Alya Akgün
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Tibet Ulukut
|Gelecek Vadeden Sporcusu
|Ahmet Alp Hapurcuoğlu
|Yılın gelecek vadeden Sporcusu
|Damir İnce
|Yılın gelecek vadeden Sporcusu
|Miran İnce
|Yılın gelecek vadeden Sporcusu
|Nina Horııenko
|Yılın gelecek vadeden Sporcusu
|Ali Ersoy
|Yılın gelecek vadeden Sporcusu
|Demir Çelik
|Yılın gelecek vadeden Sporcusu
|Kaya Çelik
|Yılın gelecek vadeden Sporcusu
|Hilal Ülkü Yılmaz
|Yılın gelecek vadeden Sporcusu
|Lukas Zorba
|Yılın gelecek vadeden Sporcusu
|Alihan Öztürk
|Yılın gelecek vadeden Sporcusu
|Aleyna Öztürk
|Federasyona Katkılarından
|Tayfun Ergin
|Federasyona Katkılarından
|Yaşar Adnan Akgün
|Federasyona Katkılarından
|Homayın Golabgir
|Yılın Sponsörü
|Talat Uğur Ağan
|YILIN ŞAMPİYON KULÜBÜ
|GİRNE TAEKWONDO JUDO KARATE AİKİDO İHTİSAS KULÜBÜ