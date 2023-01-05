banner875
banner885
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
23 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
20 0
 
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
14 0
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
28 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
24 0
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
25 0
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
31 0
banner878

2022 yılının başarılıları ödüllendirilecek

banner476

banner825
2022 yılının başarılıları ödüllendirilecek
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu 2022 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden 2022 martıalarts oscar ödülü almaya hak kazananlar açıklandı.
Federasyon yönetim kurulu, Grand Master, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda; Faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2022 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcisini tespit ederek açıkladı.
2022 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar Ödülleri 29 Ocak Pazar günü düzenlenecek törende verilecek.
 
YILIN YÖNETİCİLERİ Mustafa Aktuğ,    Dr. Hüseyin Cenkler, Sadi Çelebi, Can Keşanlı, Yücel Atakara,  
BAŞARILI ORGANİZASYON Süheyla Bölükbaşı , Yıldız Neni . Cavit Tuna  
YILIN BASIN MENSUPLARI Çelen Oben, Tonguç Kotak, Ahmet Özsoy, Murat Botanlıoğlu,  
TAEKWONDO Yılın Masterleri                      Öykü Ergin – Ali Uslu- Ertuğrul Gür
     
  Yılın Başarılı Bölge Antrenörü Açelya Ergin
  Yılın Bayan Hakemi Ceyda Uçaner
  Yılın Erkek Hakemi Ahmet Sami Karagöz
  Yılın Antrenenör /Yarışmacısı Ana Tuysüz /Orhan Usta
  Yılın Bayan Müsabaka Sporcusu     Cansu Keskin
   Yılın Erkek Müsabaka Sporcusu     Reza Golmohammadzade
  Yılın Genç Erkek Müsabaka Sporcusu   Kerim Karpuz
  Yılın Büyük  Erkek Hyong Sporcusu Serdar Çakır
  Yılın Genç  Bayan Müsabaka  Sporcusu Zehra Naz Ağan
  Yılın Bayan GoldenAge Hyong Sporcusu Elena Pakhomova
  Yılın GoldenAge Erkek Kırış Sporcusu Dmitry Gordeev
  Yılın Genç Bayan Müsabaka Sporcusu        Zeynep Keskin
  Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu        Havin Yılmaz
  Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu   Çetin Çiftsüren
  Yılın Büyük Bayan  Sporcusu        Gülşah Erfinike
  Yılın  Büyük  Bayan  Sporcusu        Deniz Sevinç
  Yılın Erkek Centilmen Sporcusu   Mohammad Y.Jalloh
  Yılın Golden Age Erkek Hyong Sporcusu Şakir Yağızsoy
  Yılın Genç  Erkek Teknik Sporcusu  Nikita Gordeev
  Yılın Yıldız Erkek Hyong sporcusu      Barış Erfinike
  Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu           Enise Püsküllü
  Yılın Genç Bayan  Müsabık  Sporcusu   Şebnem Eryiğit
  Yılın Minik Bayan Musabık  Sporcusu   Defne Üresin Okçu
  Yılın Yıldız Erkek Centilmen sporcusu     Şakir Atınç Yağızsoy
  Yılın Yıldız Bayan Centilmen sporcusu     Spellana Gankama
  Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu     Stefaniya Gukovskaya
  Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu     Sam Norozi
  Veteran Bayan Hyong Sporcusu Maryam  Golabgir
  Yılın Büyük Erkek Kırıs Sporcusu Kemal Köstü
TAE KWONDO Yılın Yıldız Erkek  Hyong Sporcusu     Alex Tüysüz
  Yılın  Genç Erkek  Sporcusu Bora Kürşat
  Yılın Yıldız Erkek Müsabaka Sporcusu Özkay Ramiz
  Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu     Emrullah Baştaş
  Yılın Minik  Bayan Hyong Sporcusu     Öncel Alyanak
  Yılın Genç Bayan  Zor Haraket Sporcu Defne Karam
  Yılın Yıldız Bayan Müsabaka Sporcusu     Rojbin Özer
  Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu     Münür Püsküllü
  Yılın Genç Erkek  Sporcusu     Mustafa Yalçın
  Yılın Erkek Kırış Sporcusu    İzzet Tok
  Yılın  Genç Erkek  Sporcusu Oğulcan Doğan
  Yılın Yıldız  Erkek  Kırış Sporcusu Abdullah Baştaş
  Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu     Melek Ünver
  Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu     Ata Mehmet Aslan
  Yılın Yıldız  Müsabaka Sporcusu   Zehra Bilge Bayram
  Yılın yıldız  Hyong sporcusu İlkim Gürcan Ünver
  Yılın Bayan Centilmen Sporcusu   Elif Baştaş
  Gelecek Vadeden Centilmen Sporcusu   Wen Li Zhang
  Yılın Bayan Hyong Sporcusu Nehir Seringöz
  Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu Kura Bah
  Gelecek vadeden sporcu Arda Akın Altuntaş
  Yılın Genç Bayan Centilmen Sporcusu        Hatice Alyanak
  Yılın Genç Erkek Centilmen Sporcusu        Deniz Tunçbilek
  Yılın Yıldız Bayan Hyong sporcusu      Derin Su Tunçbilek
  Yılın Yıldız  Erkek Kırış Sporcusu Tuğra Tığ
  Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu Fatamoh Ghanderi
  Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu Halil İbrahim Kurtoğlu
  Yılın Bayan Kırış  Sporcusu Zahra Ghaderi
  Yılın Yıldız Bayan Musabık sporcusu     Anastasia Korshunova
  Gelecek Vadeden Sporcusu Daniel Korshunov
  Gelecek Vadeden Sporcusu Mateo Anekwe
  Gelecek Vadeden Sporcusu Arda Doğan
  Gelecek Vadeden Sporcusu SeyedMohhamad Hosseini
  Gelecek Vadeden Sporcusu Derin Karaca
  Gelecek Vadeden Sporcusu Hayriye Yetek
  Gelecek Vadeden Sporcusu Dua R.Zaman
  Gelecek Vadeden Sporcusu Aslı İpek Kara
  Gelecek Vadeden Sporcusu Nursima Kara
  Gelecek Vadeden Sporcusu Miray Mafratoğlu
  Gelecek Vadeden Sporcusu Mesut Aslan Sevinç
  Gelecek Vadeden Sporcusu Daria Shymushevska
  Gelecek Vadeden Sporcusu Ada Doğan
  Gelecek Vadeden Sporcusu Mehmet Cangil Çulama
  Yılın Golden Age Centilmen Sporcusu Yury Gukoskaya
JUDO    
  Başarılı Teknik Judocu Jımmy Mulumbı Nzanzu
  Başarılı Erkek Judocu  
     
KARATE Yılın Antrenörü Farhat Jorayev
  Yılın Bayan Kata Sporcusu Nurana Jorayeva
  Yılın Erkek Teknik Sporcusu Davut Jorayev
  Yılın Genç Erkek Kata Sporcusu Aziz Kamalov
  Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu Mikhail Khomyshin
  Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu Alexander Molodtsov
  Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu Kadriye Diana
  Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu Gleb Yurchenko
  Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu Ali Achilov
  Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu  
  Yılın Centilmen Sporcusu  
  Yılın gelecek vadeden Sporcusu  
  Yılın Minik Bayan Kata Sporcusu Derya Celaleddinoğlu
  Yılın Minik Bayan Teknik Sporcusu Viktoriya Alpsaran
  Yılın gelecek vadeden Bayan Sporcusu Aleksandra Khomyshina
  Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu Oleksii Didukh
  Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu Artem Ivanov
  Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu Berk Wladislav Fidan
     
AKİDO Yılın Antrenörü Evren Yahya Yapıcı
  Yılın Antrenörü Berke Ada
  Yılın  Golden Age Erkek sporcusu Sadık Saygınel
  Yılın Başarılı Erkek Sporcusu Gökhan Yapıcı
  Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu Doruk Yapıcı
  Yılın Başarılı Erkek  Teknik Sporcusu Batu Ada
  Yılın Başarılı Veteran Erkek Sporcusu Serkan Mutluoğlu
  Yılın Genç Erkek Sporcusu Aren Güralp
  Yılın Genç Bayan Sporcusu Defne Mutluoğlu
     
WUSHU/KUNGFU    
  Yılın Başarılı sporcu/Antrenörü Younous Jouse
     
BUDO    
  Yılın Başarılı Erkek Sporcusu Mubarak Abdur Rahem
  Yılın Başarılı Bayan Sporcusu Azra Usta
  Gelecek Vadeden Bayan Sporcu Zeynep Kürekçi
  Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu Fethi Özfaik
  Yılın Minik Bayan Hyong  Sporcusu Bingül Özfaik
  Yılın Minik  Erkek Müsabaka Sporcusu Ali Liman
  Gelecek Vadeden Hyong Sporcusu Timur Özfaik
  Gelecek Vadeden Sporcusu Atlas Ersoy
  Gelecek Vadeden Sporcusu Naz Adıgüzel
  Gelecek Vadeden Sporcusu Hira Kürekçi
  Gelecek Vadeden Sporcusu Kaya İsmail Akgün
  Gelecek Vadeden Sporcusu Hamide Kurtul
  Gelecek Vadeden Sporcusu Ali Arpacıoğlu
  Gelecek Vadeden Sporcusu Zeliha Arpacıoğlu
  Gelecek Vadeden Sporcusu Alya Akgün
  Gelecek Vadeden Sporcusu Tibet Ulukut
  Gelecek Vadeden Sporcusu Ahmet Alp Hapurcuoğlu
  Yılın gelecek vadeden Sporcusu Damir İnce
  Yılın gelecek vadeden Sporcusu Miran İnce
  Yılın gelecek vadeden Sporcusu Nina Horııenko
  Yılın gelecek vadeden Sporcusu Ali Ersoy
  Yılın gelecek vadeden Sporcusu Demir Çelik
  Yılın gelecek vadeden Sporcusu Kaya Çelik
  Yılın gelecek vadeden Sporcusu Hilal Ülkü Yılmaz
  Yılın gelecek vadeden Sporcusu Lukas Zorba
  Yılın gelecek vadeden Sporcusu Alihan Öztürk
  Yılın gelecek vadeden Sporcusu Aleyna Öztürk
             Federasyona Katkılarından Tayfun Ergin
  Federasyona Katkılarından Yaşar Adnan Akgün
  Federasyona Katkılarından Homayın Golabgir
  Yılın Sponsörü Talat Uğur Ağan
     
     
     
YILIN ŞAMPİYON KULÜBÜ GİRNE TAEKWONDO JUDO KARATE AİKİDO İHTİSAS KULÜBÜ  
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.