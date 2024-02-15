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Masa Tenisi U19 Karması Amasya yolcusu

Antrenörler Osman Yurtkan ve İbrahim Oğuz Aydın’ın çalıştırdığı Masa Tenisi U19 Karması, 20-26 Şubat tarihlerinde Amasya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek

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Masa Tenisi U19 Karması Amasya yolcusu
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu U19 Karması, 20-26 Şubat tarihlerinde Amasya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda boy gösterecek.
Geçtiğimiz haftalarda toplanarak idmanlara başlayan aday kadroda yapılan analizler ve değerlendirmeler sonrasında Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu U19 Karması kadrosu son halini aldı.
Federasyonun spor salonunda Antrenörler Osman Yurtkan ve İbrahim Oğuz Aydın’ın çalıştırdığı U19 Karması, 20-26 Şubat tarihlerinde Amasya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek.
Şampiyonada takımsal, çiftler ve ferdi olarak maçlar yapacak olan U19 Karması’nda şu isimler yer alıyor;
U19 Kızlar Karması
1.Özüm Özel (Girne Amerikan Üniversitesi)
2.Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Liva Çevik (Girne Amerikan Üniversitesi)
4.Deniz Hasipoğlu (Dumlupınar)
U19 Erkekler Karması
1.Ali İleri (Lefke Avrupa Üniversitesi)
2.Tuğra Soyer (Lefke Avrupa Üniversitesi)
3.Demir Tecel (Lefke Avrupa Üniversitesi)
4.Ada Olgun (Net)
 
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