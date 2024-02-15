Potada Büyüklerde kura çekimi 17 Şubat’ta

Basketbolda Erkekler Ligi, Kadınlar Ligi ve Ertan Azer Anı Turnuvası kuraları 17 Şubat Cumartesi günü çekilecek.

Basketbol Federasyonu, 20 Mart Çarşamba günü liglerin başlatılması konusunda Ligler Direktörlüğü tarafından 17 Şubat Cumartesi saat 11.30’da federasyon lokalinde toplantı yapacak ve kuralar çekilecek.

