Masa Tenisi Federasyonu yeni yılı erken kutladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl resepsiyonunu bu yıl da gerçekleştirdi.

28 Aralık Çarşamba günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Binası’nda gerçekleştirilen yeni yıl resepsiyon etkinliği saat 18.00’da başlarken, geceye ilgi büyüktü.

Resepsiyonda yıl boyunca başarılı olan sporcular ödüllendirilirken aynı zamanda camiaya uzun yıllar hizmet eden sporcular da onurlandırıldı.

