Galatasaray, Sivas'tan 3 puanla çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Saygın Ögel

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın (Dk. 90+11 Angielski), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 90+10 Alaaddin Okumuş), Keita, Ahmed Musa (Dk. 67 N'Jie), Dia Saba (Dk. 90+4 Hakan Arslan), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt (Dk. 88 Dubois) , Oliveira (Dk. 73 Midtsjö), Berkan Kutlu, Rashica (Dk. 87 Yusuf Demir), Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Seferovic), Gomis (Dk. 73 Barış Alper Yılmaz)

Goller: Dk. 27 Mertens, 90+5 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 80 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+9 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivaspor)



Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi.

Mertens ile öne geçen sarı-kırmızılılar, Erdoğan'ın golüne engel olmayınca skor 1-1'e geldi. 3 puanı getiren golü ise 90+5'te Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray, puanını 33'e yükselterek Sivas'tan lider döndü. Sivasspor ise haftayı 14 puanla tamamladı.

27. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Sağ kanattan Boey'in içeriye çevirdiği topu Mertens penaltı noktası yakınlarında düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

80. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Dia Saba'nın orta alana yakın noktadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın sağından topu ağlara gönderdi: 1-1

90+5. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray yarı sahasından uzun gönderdiği topla defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2

