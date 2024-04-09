Masa Tenisi Federasyonu ile UFÜ arasında protokol imzalandı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu ile Uluslararası Final Üniversitesi arasında Eğitim-Öğretim, Sportif ve Kültürel İş Birliği Protokolü imzalandı.

Protokole göre; bilimsel ve teknik konuların transferi, eğitim programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesi, karşılıklı deneyim aktarımı, ortak konferans, seminer, kurs, sempozyum düzenlenmesi, ortak bilimsel araştırmalar ve projeler üretilmesi, sporcuların kariyer planlamalarında destek sağlanması, öğrencilerin federasyon bünyesinde staj yapma imkânı sağlanması başta olmak üzere pek çok konuda iş birliği yapılması hedefleniyor.

Protokol kapsamında Uluslararası Final Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu sporcularına burs ve indirim imkânı sunacak;

2024-2025 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’ndan 1 sporcuya lisans eğitimi (4 yıllık) için %100 eğitim bursu,

Önceki maddede bahsi geçen %100’lük bursa ek olarak Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu sporcularına Uluslararası Final Üniversitesi lisans programları eğitim harcında %70 indirim,

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu sporcularının Uluslararası Final Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFÜ-SEM) tarafından düzenlenen düşük ücretli sertifika programlarında %20 indirim sağlanacak.

Eğitim bursu ve indirimlerinin haricinde; Uluslararası Final Üniversitesi Fizyoterapi Kliniği, UFÜ Sporcu performans merkezi ve UFÜ Dişçilik Kliniği olmak üzere 3 farklı klinikte %20 indirim uygulanması da protokol maddeleri arasında yer alıyor.

