Tim Fidler Thropy Golf Turnuvası Şampiyonu Lehman

CMC’de Creditwest Bank Order Of Merit (OOM) Ligi Tim Fidler Thropy Golf Turnuvası Şampiyonu Rainer Lehmann

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 7 Nisan Pazar gün, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen Tim Fidler Thropy Golf Turnuvası Şampiyonu 39 Puan ile Rainer Lehmann oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan oyunda, Adem Demir 38 Puan ile ikinciliği elde ederken, Olgun Emirzade 36 Puan ile turnuvanın üçüncüsü oldu.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Bob Hodge tarafından takdim edildi.

CMC’de 14 Nisan Pazar gün CMC Cup Golf Turnuvası gerçekleşecek.



