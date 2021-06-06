Masa Tenisçiler, Soyadlı’yı andı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Pembe Soyadlı Büyük Takımlar Şampiyonası, geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.
Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara sahip olan şampiyona sonunda kadınlarda Küçük Kaymaklı B takımı ve erkeklerde ARUCAD Anka Spor Derneği şampiyonluğa ulaşan takımlar oldu.
Şampiyonanın ardından oluşan sıralamalar ise şöyle;
Büyük Kadınlar
1.Küçük Kaymaklı (B)
2.Küçük Kaymaklı (A)
3.Girne Amerikan Üniversitesi
4.Karşıyaka
Büyük Erkekler
1.ARUCAD Anka Spor Derneği
2. Girne Amerikan Üniversitesi
3.Küçük Kaymaklı
4.Sütlüce
5.Dumlupınar
6.Karşıyaka
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.