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Masa Tenisçiler, Soyadlı’yı andı

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Masa Tenisinde Pembe Soyadlı Büyük Takımlar Şampiyonasında kadınlarda Küçük Kaymaklı B Takımı, erkeklerde ARUCAD Anka Spor Derneği şampiyonluğa ulaştı

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Masa Tenisçiler, Soyadlı’yı andı
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Pembe Soyadlı Büyük Takımlar Şampiyonası, geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.
Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara sahip olan şampiyona sonunda kadınlarda Küçük Kaymaklı B takımı ve erkeklerde ARUCAD Anka Spor Derneği şampiyonluğa ulaşan takımlar oldu.
Şampiyonanın ardından oluşan sıralamalar ise şöyle;
Büyük Kadınlar
1.Küçük Kaymaklı (B)
2.Küçük Kaymaklı (A)
3.Girne Amerikan Üniversitesi
4.Karşıyaka
Büyük Erkekler
1.ARUCAD Anka Spor Derneği
2. Girne Amerikan Üniversitesi
3.Küçük Kaymaklı
4.Sütlüce
5.Dumlupınar
6.Karşıyaka
 
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