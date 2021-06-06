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Palm Beach klasiklerle renklendi

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Palm Beach klasiklerle renklendi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) uzun bir aranın ardından ilk etkinliğini rekor katılımla gerçekleştirdi.
Onuncu kez gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 klasik aracın katıldığı Cafe No:8 - 10.Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi/Sergisi içinaraçlar Taşkınköy parkından toplanarak Mağusa’ya hareket ettiler.
Mağusalı klasikçilerle buluşan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği üyeleri, Palm Beach Sahiline renk katarken, güzel bir gün yaşanmasını sağladılar.
 

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Etiketler; #Klasik otomobil
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