Palm Beach klasiklerle renklendi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) uzun bir aranın ardından ilk etkinliğini rekor katılımla gerçekleştirdi.

Onuncu kez gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 klasik aracın katıldığı Cafe No:8 - 10.Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi/Sergisi içinaraçlar Taşkınköy parkından toplanarak Mağusa’ya hareket ettiler.

Mağusalı klasikçilerle buluşan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği üyeleri, Palm Beach Sahiline renk katarken, güzel bir gün yaşanmasını sağladılar.

