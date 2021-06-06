Palm Beach klasiklerle renklendi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) uzun bir aranın ardından ilk etkinliğini rekor katılımla gerçekleştirdi.
Onuncu kez gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 klasik aracın katıldığı Cafe No:8 - 10.Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi/Sergisi içinaraçlar Taşkınköy parkından toplanarak Mağusa’ya hareket ettiler.
Mağusalı klasikçilerle buluşan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği üyeleri, Palm Beach Sahiline renk katarken, güzel bir gün yaşanmasını sağladılar.
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) uzun bir aranın ardından ilk etkinliğini rekor katılımla gerçekleştirdi.