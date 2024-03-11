Masa Tenis Büyük Erkekler Ligi'nde heyecan sürüyor

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi'nde ikinci devrenin ikinci hafta karşılaşmaları Cumartesi günü oynandı.

Büyük Erkekler Ligi Cumartesi günü tamamlanacak

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi'nde ikinci devre geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan maçlarla başlamıştı.

İlk devre maçlarının oynandığı ve tamamlandığı Büyük Erkekler Ligi'nde ikinci devre heyecanı da tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü de sporcular birbirinden zorlu ve heyecanlı maçları geride bıraktılar.

Büyük Erkekler Ligi 16 Mart Cumartesi günü oynanacak olan maçlar sonrasında tamamlanacak.

Federasyon spor salonunda oynanacak olan maçlar saat 10.00'da başlayacak.



