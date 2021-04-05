Lefkoşa’nın umudu Sörling

Kuzey Kıbrıs'a gelerek Lefkoşa Veteran Masa Teniscileri Derneği’ni ziyaret eden Petra Sörling, ITTF başkanlığı için aday oldu

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

İsveç Masa Tenisi Federasyonu başkanı ve Uluslararası Masa Tenisi Federeasyonu (ITTF) mali işler başkan yardımcısı PetraSörling,ITTF başkanlığı için aday oldu.

İsveç Masa Tenisi Federasyonu tarafından Eylül ayında executive toplantısında yapılacak ITTF başkanlığı için aday gösterilen Sörling,bu konuda yayınladığı bir mektupla adaylığını resmi olarak açıkladı.

PetraSörling, Lefkoşa Veteran Masa Teniscileri Derneği’nin (LVMTSD) daveti üzerine Kuzey Kıbrıs'a özel bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ülkemizdeki masa tenisi faaliyetlerini gözlemlemişti. LVMTD Başkanı Fadıl Olguner yayınladığı basın bildirisinde, Sörling’in adaylığının kendileri için bir sürpriz olmadığını, bunun zaten beklendiğini belirtti.

Olguner sözlerine devamla şöyle konuştu: “Sörling’inITTF'i daha iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum.Kendisine başarılar dilerim. Dileğimi kendisine de ilettim.”



