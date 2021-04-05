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Gönyeli Akademi sahaya indi

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Hasan Özkan koordinatörlüğündeki Gönyeli Futbol Akademisi de sahaya inerek dün Gönyeli Stadında saat 17.30’da antrenmanlara başladı

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Gönyeli Akademi sahaya indi
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Gökan KUZU
Bakanlar Kurulu tarafından antrenman izinlerinin verilmesi sonrasında Hasan Özkan koordinatörlüğündeki Gönyeli Futbol Akademisi de sahaya indi.
Gönyeli Stadında saat 17.30’da başlayan antrenmanlarda Gönyeli Futbol Akademisinin çeşitli yaş grupları ısınma hareketlerinden sonra topla çalışmaya başladı.Antrenmanların son bölümünde ise her yaş grubundaki gruplar eğitmenleri eşliğinde eğlenceli oyun oynadılar.
Hasan Özkan’ın bitiş konuşması ile antrenmanlarını bitiren Gönyeli Futbol Akademisi minikleri yeniden antrenmanlarına kavuşmaktan dolayı mutlu şekilde sahadan ayrıldılar.
 
 
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