Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) kortlarında heyecan artarak devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
TEK KADINLAR - Final
İpek Civisilli - Nağme Ekenoğlu 6/2 6/3
TEK ERKEKLER - Çeyrek Final
Özgü Samioğlu – Erge Günser 6/2 6/2
Emre Debreli - GermanPryhunov 0/6 4/6
TEK ERKEKLER - Consalation
Can Alp Kırcan – Orhun Doğasal 6/4 6/2
Enver Alıbaba - Jean Schrotter W.O.(Jean Schrotter)
Gültekin Çizgen - Dimitri Cebotari 0/6 1/6
Fikret Veysi - Hasan Altan 0/6 3/6
ÇİFT ERKEKLER – Yarı Final
Dimitri Cebotari / GermanPryhunov - Jean Schrotter / Uraz Şentürk 6/3 6/4
MUSTAFA TAŞELİ / NURİ ARSLAN - Orhun Doğasal / Orhan Şevket 1/6 1/6
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