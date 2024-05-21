Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) kortlarında heyecan artarak devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;



TEK KADINLAR - Final

İpek Civisilli - Nağme Ekenoğlu 6/2 6/3



TEK ERKEKLER - Çeyrek Final

Özgü Samioğlu – Erge Günser 6/2 6/2

Emre Debreli - GermanPryhunov 0/6 4/6



TEK ERKEKLER - Consalation

Can Alp Kırcan – Orhun Doğasal 6/4 6/2

Enver Alıbaba - Jean Schrotter W.O.(Jean Schrotter)

Gültekin Çizgen - Dimitri Cebotari 0/6 1/6

Fikret Veysi - Hasan Altan 0/6 3/6



ÇİFT ERKEKLER – Yarı Final

Dimitri Cebotari / GermanPryhunov - Jean Schrotter / Uraz Şentürk 6/3 6/4

MUSTAFA TAŞELİ / NURİ ARSLAN - Orhun Doğasal / Orhan Şevket 1/6 1/6

