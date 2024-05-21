Kırıkkale Taşkınkaya Sahası hizmete açıldı!

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi öz kaynakları ile 3 milyon 521 bin liralık bir yatırım yapılarak BTM 2. Lig ekibi Kırıkkale Taşkınkaya Sahası’na çim saha ve tribün kazandırıldı

Uzun yıllardır atıl durumda olup kullanılmayan toprak saha, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve meclis üyelerinin aldıkları meclis kararı sonrasında bakıma alındı. Sahanın çimlendirilmesi, tribün yapılması ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından Kırıkkale Taşkınkaya Sahası, 19 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen açılış töreniyle yeniden hizmete girdi.

Sahanın açılış töreni CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar ve bölge halkının yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Kırıkkale Taşkınkaya Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Osmanoğlu, “Büyük bir hayalimizi gerçekleştirdiği için yönetimim ve köyüm adına belediye başkanımız Ali Karavezirler’e ve meclis üyelerine çok teşekkür ederim.” diyerek duygularını ifade etti.

Kırıkkale Muhtarı Gürsel Osmanoğlu, “Yapılan bu yatırım bizim için çok önemlidir. Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs gününde başkanımız da bize bu sahayı armağan etti, başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, verdikleri sözü yerine getirmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek “Böyle güzel ve anlamlı bir günde, bu açılışta bulunmak çok güzel, attıkları her imza ile böyle güzel eserler ortaya çıkaran meclis üyesi arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederim. 1 yıl önce başladığımız çalışmalarda emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma, Kırıkkale halkına, inanan ve bu inancı ortaya koyan herkese de ayrıca teşekkür ederim.” dedi.

Sahanın özelde Kırıkkale Taşkınkaya Spor Kulübü’ne, genelde ise bölge takımlarına hayırlı olmasını dileyen Başkan Karavezirler, “Hizmet etmek sevmekle başlar, severek, hizmet ederek yolumuza devam edeceğiz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sınırları içerisindeki açılışlara yetişemez olduk. Başkan, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarının sergilediği uyum ve ortaya koydukları hizmet aşkı tüm belediyelere örnek olacak niteliktedir. Katkı koyan herkesi yürekten kutlarım, iyi ki varsınız. Hepinize hayırlı olsun.” dedi.

Açılışın ardından oynanan Kırıkkale – Akıncılar maçı, Kırıkkale’nin galibiyeti ile sonuçlandı.

