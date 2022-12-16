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KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası’nda final zamanı

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KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası’nda final zamanı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde bu yıl üçüncüsü organize edilen, KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası’nda final maçları yarın (17 Aralık Cumartesi) oynanacak. KKTF kortlarında hafta başından bu yana oynanan kupada her yıl olduğu gibi bu yıl da 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde en iyi sekiz tenisçi şampiyonluk mücadelesi veriyor. Turnuvanın final karşılaşmaları saat 10.00’da başlayacak. Toplamda oynanacak sekiz final karşılaşmasının ardından dereceye giren isimlere ödülleri takdim edilecek
 
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