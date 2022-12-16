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Yerli ürünlerden Biber ve domateste limit üstü bitki koruma

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Yerli ürünlerden Biber ve domateste limit üstü bitki koruma
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Tarım Dairesi’nin açıkladığı gıda denetim sonuçlarına göre, 9-15 Aralık tarihleri arasında yapılan testler sonucu, üç yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 23 numunenin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı.
Yerli ürünlerden alınan 15 numuneden üçünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Açıklamaya göre Tatlısu köyü sakinlerinden Mahmut Çil’e ait domateste ve Yıldırım köyü sakinlerinden Cahit Vudalı’ya ait biber kapya ve biber dolmalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Bu üç ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
16 Aralık  2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Nej Grain Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz
Henege Tarım İthal Yağlı Ayçiçek Küsbei Temiz
Holly Grains Trd. Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
TÜK İthal Mısır (Yemlik) Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Ayva Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Granny Temiz
Bekir Cura İthal Elma Golden Temiz
Bekir Cura İthal Red Globe Üzüm Temiz
Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
TÜK İthal Sığır Besi Tamamlayıcı Temiz
TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Stk. Temiz
Kazım Altuncuoğlu İthal Armut S.M Temiz
Kazım Altuncuoğlu İthal Cennet Meyvesi Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
Cahit Vudalı Yıldırım Biber Dolmalık Limit Üstü
Cahit Vudalı Yıldırım Biber Kapya Limit Üstü
Osman Cantaş Yıldırım Domates Temiz
Osman Cantaş Yıldırım Hıyar Temiz
Mahmut Çil Tatlısu Domates Limit Üstü
Hakan Şeker Çayönü Turp Temiz
Hakan Şeker Çayönü Ispanak Temiz
Vehbi Kabak Mağusa Domates Temiz
Abdullah Coşkun Mağusa Hıyar Temiz
İbrahim Saraç Mağusa Hıyar Temiz
İbrahim Saraç Mağusa Kabak Temiz
Rafet Uylukçu Mağusa Pazı Temiz
İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Domates  Temiz
Akdeniz Tarım Ür. Tepebeşı Kabak  Temiz
Ahmet Ersalıcı Tepebeşı Marul Temiz
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