Yerli ürünlerden Biber ve domateste limit üstü bitki koruma

Açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 23 numunenin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı.
Yerli ürünlerden alınan 15 numuneden üçünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Açıklamaya göre Tatlısu köyü sakinlerinden Mahmut Çil’e ait domateste ve Yıldırım köyü sakinlerinden Cahit Vudalı’ya ait biber kapya ve biber dolmalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Bu üç ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|16 Aralık 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Mısır (Yemlik)
|Temiz
|Henege Tarım
|İthal
|Yağlı Ayçiçek Küsbei
|Temiz
|Holly Grains Trd. Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Mısır (Yemlik)
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Ayva
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Red Globe Üzüm
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Sığır Besi Tamamlayıcı
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Sığır Süt Yemi 19
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Kazım Altuncuoğlu
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Kazım Altuncuoğlu
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Kazım Altuncuoğlu
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Cahit Vudalı
|Yıldırım
|Biber Dolmalık
|Limit Üstü
|Cahit Vudalı
|Yıldırım
|Biber Kapya
|Limit Üstü
|Osman Cantaş
|Yıldırım
|Domates
|Temiz
|Osman Cantaş
|Yıldırım
|Hıyar
|Temiz
|Mahmut Çil
|Tatlısu
|Domates
|Limit Üstü
|Hakan Şeker
|Çayönü
|Turp
|Temiz
|Hakan Şeker
|Çayönü
|Ispanak
|Temiz
|Vehbi Kabak
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Abdullah Coşkun
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|İbrahim Saraç
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|İbrahim Saraç
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|Rafet Uylukçu
|Mağusa
|Pazı
|Temiz
|İbrahim Kırmızıgil
|Akdeniz
|Domates
|Temiz
|Akdeniz Tarım Ür.
|Tepebeşı
|Kabak
|Temiz
|Ahmet Ersalıcı
|Tepebeşı
|Marul
|Temiz