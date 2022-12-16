Yerli ürünlerden Biber ve domateste limit üstü bitki koruma

16 Aralık 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Nej Grain Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz Henege Tarım İthal Yağlı Ayçiçek Küsbei Temiz Holly Grains Trd. Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz TÜK İthal Mısır (Yemlik) Temiz Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Ayva Temiz Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Granny Temiz Bekir Cura İthal Elma Golden Temiz Bekir Cura İthal Red Globe Üzüm Temiz Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz TÜK İthal Sığır Besi Tamamlayıcı Temiz TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Stk. Temiz Kazım Altuncuoğlu İthal Armut S.M Temiz Kazım Altuncuoğlu İthal Cennet Meyvesi Temiz Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz Cahit Vudalı Yıldırım Biber Dolmalık Limit Üstü Cahit Vudalı Yıldırım Biber Kapya Limit Üstü Osman Cantaş Yıldırım Domates Temiz Osman Cantaş Yıldırım Hıyar Temiz Mahmut Çil Tatlısu Domates Limit Üstü Hakan Şeker Çayönü Turp Temiz Hakan Şeker Çayönü Ispanak Temiz Vehbi Kabak Mağusa Domates Temiz Abdullah Coşkun Mağusa Hıyar Temiz İbrahim Saraç Mağusa Hıyar Temiz İbrahim Saraç Mağusa Kabak Temiz Rafet Uylukçu Mağusa Pazı Temiz İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Domates Temiz Akdeniz Tarım Ür. Tepebeşı Kabak Temiz Ahmet Ersalıcı Tepebeşı Marul Temiz

Tarım Dairesi’nin açıkladığı gıda denetim sonuçlarına göre, 9-15 Aralık tarihleri arasında yapılan testler sonucu, üç yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.Açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 23 numunenin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı.Yerli ürünlerden alınan 15 numuneden üçünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.Açıklamaya göre Tatlısu köyü sakinlerinden Mahmut Çil’e ait domateste ve Yıldırım köyü sakinlerinden Cahit Vudalı’ya ait biber kapya ve biber dolmalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Bu üç ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.