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Kortlarda Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası tamamlandı

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Kortlarda Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında gerçekleşen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. Kategorilerde oynanan final maçları sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde; 
TEK KADINLAR - Final
İpek Civisilli - Laika Karşılı                               6/1 6/2
TEK KADINLAR – Consolation Final
Nağme Ekenoğlu - Yasemin Çıral                       6/0 6/4
TEK ERKEKLER - Final
Sercan Erozan - Özgü Samioğlu                6/0 1/0 R.T.
TEK ERKEKLER – Consolation Final
Dimitri Cebotari – Orhan Şevket                        7/5 5/7 8/10
ÇİFT ERKEKLER - Final
Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu – Burak Gazi / Necat Yüksel       6/1 3/6 8/10
SENYÖR VE TENİSE HOŞ GELDİN TURNUVASI SIRALAMALARI
TEK KADINLAR
1.  İpek Civisilli
2.  Laika Karşılı
TEK KADINLAR Consolation
1.  Nağme Ekenoğlu
2. Yasemin Çıral
TEK ERKEKLER
1.  Özgü Samioğlu
2. Sercan Erozan
TEK ERKEKLER Consolation
1. Orhan Şevket 
2.  Dimitri Cebotari
ÇİFT ERKEKLER
1. Burak Gazi / Necat Yüksel
2. Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu
 
 
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