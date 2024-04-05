Kortlarda Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında gerçekleşen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. Kategorilerde oynanan final maçları sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde;

TEK KADINLAR - Final

İpek Civisilli - Laika Karşılı 6/1 6/2

TEK KADINLAR – Consolation Final

Nağme Ekenoğlu - Yasemin Çıral 6/0 6/4

TEK ERKEKLER - Final

Sercan Erozan - Özgü Samioğlu 6/0 1/0 R.T.

TEK ERKEKLER – Consolation Final

Dimitri Cebotari – Orhan Şevket 7/5 5/7 8/10

ÇİFT ERKEKLER - Final

Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu – Burak Gazi / Necat Yüksel 6/1 3/6 8/10

SENYÖR VE TENİSE HOŞ GELDİN TURNUVASI SIRALAMALARI

TEK KADINLAR

1. İpek Civisilli

2. Laika Karşılı

TEK KADINLAR Consolation

1. Nağme Ekenoğlu

2. Yasemin Çıral

TEK ERKEKLER

1. Özgü Samioğlu

2. Sercan Erozan

TEK ERKEKLER Consolation

1. Orhan Şevket

2. Dimitri Cebotari

ÇİFT ERKEKLER

1. Burak Gazi / Necat Yüksel

2. Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu



