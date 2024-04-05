BTM 2.Lig'e 43 takım başvurdu

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de gruplar ve sezon planlaması belli oldu. 43 takımın başvuru yaptığı BTM 2. Lig 7 grupta oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de gruplar ve sezon planlaması belli oldu. Buna göre 43 takım Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’e başvuruda bulunurken, 1 grup 7’li diğer 6 grup 6’lı olmak kaydıyla toplamda 7 grupta takımlar mücadele edecek. Lig 11-12 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak, 27-28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek final karşılaşmaları ile sona erecek. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de transfer dönemi 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sadece A2 Ligleri'nde forma giyen futbolcularla ilgili olarak transfer 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Ahmed Sami Topcan Kupası'nda yer alacak takımların oyuncuları da ilgili karşılaşma sonrasında transfer işlemlerini yapabilecek.

4 TAKIM ADINI BTM 1.LİG’E YAZDIRACAK

Çift devreli lig formatına göre oynanacak maçlarda gruplarını ilk iki sırada bitiren 14 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü adlarını yarı finale yazdıracak. 7 grup lideri ve 1 en iyi grup ikincisi yarı final maçına seri başı ve ev sahibi olarak katılacak. Yarı final maçları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Yarı final maçlarında tur atlayan 8 takım final mücadelesine çıkacak. Final maçlarını kazanan 4 takım adını Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’e yazdıracak.



1.GRUP

Akçay SK

Amaara Gaziveren SK

Doğancı SK

Gayretköy GSK

Serhatköy SK

Yedidalga SK

Zümrütköy SK

2.GRUP

Akdeniz KSD

Çamlıbel SKD

Göksu SD

Sadrazam Kayalar SK

Tatlısu HOBSK

Tepebaşı SK

3.GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK

Alayköy SKKD

Bahçeli SK

Dağyolu TSK

Taşkent TSK

Yenikent Perçinci SK

4.GRUP

Akıncılar GSK

Aslanköy GSD

Dilekkaya SK

Doğukent SK

Gaziköy SK

Kırıkkale TSK

5.GRUP

Akdoğan SK

Alaniçi YSK

Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK

Korkuteli GD

Mutluyaka HSK

Pergama SD

6.GRUP

1461 İskele Trabzonspor

Boğaziçi SK

Civisil SK

Ötüken TKOSK

Serdarlı GB

Tatlısu Seracılar TSK

7.GRUP

Bafra SK

Büyükkonuk SD

Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK

Ergazi GSK

Halil Falyalı Kumyalı SK

Sun Republıc Yarköy PGSK



6’LI GRUP MAÇ TARİHLERİ

1.HAFTA: 11-12 MAYIS

2.HAFTA: 18-19 MAYIS

3.HAFTA: 25-26 MAYIS

4.HAFTA: 1-2 HAZİRAN

5.HAFTA: 8-9 HAZİRAN

6.HAFTA: 15-16 HAZİRAN

7.HAFTA: 22-23 HAZİRAN

8.HAFTA: 29-30 HAZİRAN

9.HAFTA: 6-7 TEMMUZ

10.HAFTA: 13-14 TEMMUZ

YARI FİNAL: 20-21 TEMMUZ

FİNAL: 27-28 TEMMUZ



7’Lİ GRUP MAÇ TARİHLERİ

1.HAFTA: 11-12 MAYIS

2.HAFTA: 18-19 MAYIS

3.HAFTA: 21-22-23 MAYIS (HAFTA ARASI)

4.HAFTA: 25-26 MAYIS

5.HAFTA: 1-2 HAZİRAN

6.HAFTA: 4-5-6 HAZİRAN (HAFTA ARASI)

7.HAFTA: 8-9 HAZİRAN

8.HAFTA: 15-16 HAZİRAN

9.HAFTA: 22-23 HAZİRAN

10.HAFTA: 25-26-27 HAZİRAN (HAFTA ARASI)

11.HAFTA: 29-30 HAZİRAN

12.HAFTA: 6-7 TEMMUZ

13.HAFTA: 9-10-11 TEMMUZ (HAFTA ARASI)

14.HAFTA: 13-14 TEMMUZ

YARI FİNAL: 20-21 TEMMUZ

FİNAL: 27-28 TEMMUZ

