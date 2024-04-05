BTM 2.Lig'e 43 takım başvurdu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de gruplar ve sezon planlaması belli oldu. Buna göre 43 takım Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’e başvuruda bulunurken, 1 grup 7’li diğer 6 grup 6’lı olmak kaydıyla toplamda 7 grupta takımlar mücadele edecek. Lig 11-12 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak, 27-28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek final karşılaşmaları ile sona erecek. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de transfer dönemi 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sadece A2 Ligleri'nde forma giyen futbolcularla ilgili olarak transfer 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Ahmed Sami Topcan Kupası'nda yer alacak takımların oyuncuları da ilgili karşılaşma sonrasında transfer işlemlerini yapabilecek.
4 TAKIM ADINI BTM 1.LİG’E YAZDIRACAK
Çift devreli lig formatına göre oynanacak maçlarda gruplarını ilk iki sırada bitiren 14 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü adlarını yarı finale yazdıracak. 7 grup lideri ve 1 en iyi grup ikincisi yarı final maçına seri başı ve ev sahibi olarak katılacak. Yarı final maçları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Yarı final maçlarında tur atlayan 8 takım final mücadelesine çıkacak. Final maçlarını kazanan 4 takım adını Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’e yazdıracak.
1.GRUP
Akçay SK
Amaara Gaziveren SK
Doğancı SK
Gayretköy GSK
Serhatköy SK
Yedidalga SK
Zümrütköy SK
2.GRUP
Akdeniz KSD
Çamlıbel SKD
Göksu SD
Sadrazam Kayalar SK
Tatlısu HOBSK
Tepebaşı SK
3.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK
Alayköy SKKD
Bahçeli SK
Dağyolu TSK
Taşkent TSK
Yenikent Perçinci SK
4.GRUP
Akıncılar GSK
Aslanköy GSD
Dilekkaya SK
Doğukent SK
Gaziköy SK
Kırıkkale TSK
5.GRUP
Akdoğan SK
Alaniçi YSK
Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK
Korkuteli GD
Mutluyaka HSK
Pergama SD
6.GRUP
1461 İskele Trabzonspor
Boğaziçi SK
Civisil SK
Ötüken TKOSK
Serdarlı GB
Tatlısu Seracılar TSK
7.GRUP
Bafra SK
Büyükkonuk SD
Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK
Ergazi GSK
Halil Falyalı Kumyalı SK
Sun Republıc Yarköy PGSK
6’LI GRUP MAÇ TARİHLERİ
1.HAFTA: 11-12 MAYIS
2.HAFTA: 18-19 MAYIS
3.HAFTA: 25-26 MAYIS
4.HAFTA: 1-2 HAZİRAN
5.HAFTA: 8-9 HAZİRAN
6.HAFTA: 15-16 HAZİRAN
7.HAFTA: 22-23 HAZİRAN
8.HAFTA: 29-30 HAZİRAN
9.HAFTA: 6-7 TEMMUZ
10.HAFTA: 13-14 TEMMUZ
YARI FİNAL: 20-21 TEMMUZ
FİNAL: 27-28 TEMMUZ
7’Lİ GRUP MAÇ TARİHLERİ
1.HAFTA: 11-12 MAYIS
2.HAFTA: 18-19 MAYIS
3.HAFTA: 21-22-23 MAYIS (HAFTA ARASI)
4.HAFTA: 25-26 MAYIS
5.HAFTA: 1-2 HAZİRAN
6.HAFTA: 4-5-6 HAZİRAN (HAFTA ARASI)
7.HAFTA: 8-9 HAZİRAN
8.HAFTA: 15-16 HAZİRAN
9.HAFTA: 22-23 HAZİRAN
10.HAFTA: 25-26-27 HAZİRAN (HAFTA ARASI)
11.HAFTA: 29-30 HAZİRAN
12.HAFTA: 6-7 TEMMUZ
13.HAFTA: 9-10-11 TEMMUZ (HAFTA ARASI)
14.HAFTA: 13-14 TEMMUZ
YARI FİNAL: 20-21 TEMMUZ
FİNAL: 27-28 TEMMUZ
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