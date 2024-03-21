Kortlarda Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası başladı

KKTF tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile başladı. Tek erkekler kategorisinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;



TEK ERKEKLER - 1.Round

Buğra Barın - Burak Gazi 0/6 0/6

Börte Barlasoğlu - Erdoğan Erduran 1/6 1/6

Buğra Oker - Reşat Yüksel 6/3 6/3

Eran Yılmaz - Enver Alıbaba 6/2 7/5

Mustafa Taşeli - Deniz Denner 7/6 4/6 7/10

Nabi Berkut - Orhan Şevket 3/6 1/6

DenysYesypenko - Umut Demir 6/3 6/3

Erdem Akbaşoğlu - Murat Şahin 0/6 2/6

Can Alp Kırcan - Asaf Akçın 6/0 6/0

Erge Günser - Ziya Tüzel 6/0 6/0

Ali Tüzel - Salih Düzbeyaz 6/1 6/3

Ali Tüzünkan - Nuri Arslan 0/6 0/6

Emrah İbrahimoğulları - Maxım Ban 1/6 2/6

Serhan Köknel - Gültekin Çizgen 3/6 4/6

Görkem Tatlıcıoglu - GermanPryhunov 3/6 3/6



