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Kortlarda Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası başladı

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Kortlarda Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası başladı
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KKTF tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile başladı. Tek erkekler kategorisinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;      
 
TEK ERKEKLER - 1.Round
Buğra Barın - Burak Gazi      0/6 0/6
Börte Barlasoğlu - Erdoğan Erduran        1/6 1/6
Buğra Oker - Reşat Yüksel     6/3 6/3       
Eran Yılmaz - Enver Alıbaba 6/2 7/5
Mustafa Taşeli - Deniz Denner        7/6 4/6 7/10
Nabi Berkut - Orhan Şevket   3/6 1/6
DenysYesypenko - Umut Demir      6/3 6/3
Erdem Akbaşoğlu - Murat Şahin                        0/6 2/6
Can Alp Kırcan - Asaf Akçın 6/0 6/0
Erge Günser - Ziya Tüzel        6/0 6/0
Ali Tüzel - Salih Düzbeyaz     6/1 6/3
Ali Tüzünkan - Nuri Arslan   0/6 0/6
Emrah İbrahimoğulları - Maxım Ban        1/6 2/6
Serhan Köknel - Gültekin Çizgen     3/6 4/6
Görkem Tatlıcıoglu - GermanPryhunov    3/6 3/6
 
 
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