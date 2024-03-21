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Bireysel Yüzme şampiyonasına Güçver damgası

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Bireysel Yüzme şampiyonasına Güçver damgası
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından Kuzey Kıbrıs 11 + Yaş Kısa Kulvar Bireysel Yüzme Şampiyonası yapıldı. Lefkoşa Atatürk Yüzme havuzunda yapılan şampiyona yıldızlar, gençler, büyükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. 3 gün boyunca süren Yüzme şampiyonasına yıldızlar ve gençler kategorilerinde 13 kulüp, büyükler kategorisinde ise 11 kulüp katılarak yarıştı. Kuzey Kıbrıs 11 + Yaş Kısa Kulvar Bireysel Yüzme Şampiyonasına katılan Güçver Su Sporları Kulübü farklı kategorilerde birçok dereceler alarak, önemli başarılar elde etti.
Kuzey Kıbrıs 11 + Yaş Kısa Kulvar Bireysel Yüzme Şampiyonasına katılan Güçver Su Sporları Kulübü yıldızlarda, gençlerde ve büyüklerde önemli başarılara imza attı. Gazimağusa da kapalı yüzme havuzu yapımı için tüm girişimlerden sonuç alınamadığından dolayı büyük sıkıntılar yaşanmasına rağmen Kuzey Kıbrıs 11 + Yaş Kısa Kulvar Bireysel Yüzme Şampiyonasında Güçver Su Sporları Kulübü toplamda 19 madalya kazanarak önemli başarıya imza attı. Gazimağusa’nın yüzme kulübü olan Güçver Su Sporları Kulübü, yıldızlarda 9, gençlerde 5, büyüklerde ise 5 madalya toplamda 19 madalya kazanarak dikkat çekti.
 
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