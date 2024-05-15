Kortlarda Senyör Turnuvasında zevkli karşılaşmalar

KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında devam ediyor.

Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

TEK KADINLAR - Yarı Final

İpek Civisilli - Yasemin Çıral 6/0 6/1

Nağme Ekenoğlu - Laika Karşılı W.O. (Nağme Ekenoğlu)

TEK ERKEKLER - 2.Round

Gültekin Çizgen - Tunç Özgürgün 3/6 0/6

Özgür Türcan - German Pryhunov 0/6 0/6

Metin Poslu - Buğra Oker 6/3 6/3

Hüseyin Karasu - Rauf Kürşad 2/6 4/6

Orhan Şevket - Ziya Tüzel 6/1 6/3

TEK ERKEKLER - Consalation

Fikret Veysi - Börte Barlasoğlu 6/4 6/1

Serkan Mesutoğlu - Nabi Berkut 3/6 3/6

Ali Tüzel - Hasan Altan 2/6 1/6

Hasan Burgaç - Denys Yesypenko 2/6 0/6

KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final

İpek Civisilli / Burak Gazi - Yasemin Çıral / Murat Şahin 6/1 6/0

Necat Yüksel / İpek Özsev - Meryem Birkan / Özgü Samioğlu 0/6 1/6

