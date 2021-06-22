Kortlarda Performans Tur başladı

Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Chicken Planet Tenis Performans Tur (16 yaş altı) başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Chicken Planet Tenis Performans Tur (16 yaş altı) başladı.

12 kız ve 12 erkek sporcunun yer alacağı yıl içerisinde 6 farklı turnuva ve 6 farklı yerde düzenlenecek olan turun ilk turnuvası KKTF kortlarında başladı.

KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur-1 de oynanan ilk günün grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

KIZLAR - RoundRubin:

MELİS MEVLİT - AYŞEN ŞAH 6/2 – 6/2

HURİYE ŞIK - ELÇİN ÖZBİLEN 0/6 – 0/6

ÖZGÜL ŞAH - EKİN KARASU 3/6 – 1/6

SEVİM AKBAŞ - ZEHRA ÇİSE TUĞCU 6/0 – 6/2

SELİN ÖNAL - SEVİLAY BARUTCU 6/0 – 6/1

NADİR ÇINARLILI - TANSEL ŞIK 3/6 – 3/6

ERKEKLER - RoundRubin:

ENVER ADA GENÇEL - BATUR EVRE 1/6 – 2/6

ERİN S. BOZKAYA - TOPRAK BERKOL 1/6 – 0/6

ARAS ÇELİK - BEKİR D. ESENDĞLI 3/6 – 6/3 – 5/10

ERSEL KALFAOĞLU - TURGAY V. HIDIROĞLU 4/ 6 – 0/6

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - İBRAHİM CAN ARABACI 6/3 – 4/6 – 11/9

TOPRAK ALTUNTAŞ - CEMAL KONUKLU W.O.



