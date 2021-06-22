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Ercen yönetimi, federasyona bina kazandırdı

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Ercen yönetimi, federasyona bina kazandırdı
Osman Ercen başkanlığındaki Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) yönetim kurulunun Güney Londra’da geçen dönemden başlattığı çalışmalar sonuçlandı.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yeni binasının açılışı yapılırken, başkan Osman Ercen açılış töreninde “Akademimizin ve açacağımız okulun daha rahat bir ortamda çalışabilmesi için bina ihtiyacımızı giderdik. Böylesine bir binayı toplumumuza kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm halkımıza çok teşekkür ederim.” açıklamasını yaptı.
 
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