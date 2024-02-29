Kortlarda Nicosia Motors Cup başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından düzenlenecek Nıcosıa Motors Cup 2-17 Mart 2024 tarihleri arasında KKTF kortlarında başlıyor.

Nıcosıa Motors Cup 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 yaş 13+ tekler ve çift kategorilerinden oluşan turnuva yoğun katılım ile gerçekleşecek.

Federasyon tüm tenis ve sporseverleri NICOSIA MOTORS CUP karşılaşmaları için KKTF tesislerine davet etti.

