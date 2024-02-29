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Kortlarda Nicosia Motors Cup başlıyor

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Kortlarda Nicosia Motors Cup başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından düzenlenecek Nıcosıa Motors Cup 2-17 Mart 2024 tarihleri arasında KKTF kortlarında başlıyor.
Nıcosıa Motors Cup 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 yaş 13+ tekler ve çift kategorilerinden oluşan turnuva yoğun katılım ile gerçekleşecek.
Federasyon tüm tenis ve sporseverleri NICOSIA MOTORS CUP karşılaşmaları için KKTF tesislerine davet etti.
 
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