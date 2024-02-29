Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek
Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
BUGÜN
Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker
2 MART CUMARTESİ:
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
3 MART PAZAR:
RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk
Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler
4 MART PAZARTESİ:
Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
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