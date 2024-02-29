banner913
banner932
Bitmeyen kâbus TL!
Bitmeyen kâbus TL!
257 0
Bir günde diploma
Bir günde diploma
43 0
 
Trabzonspor kupada yarı finalist
Trabzonspor kupada yarı finalist
33 0
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
31 0
19 0
İşbirliği önerileri konuşuldu
İşbirliği önerileri konuşuldu
19 0
"Ülkede organize suç örgütlenmesi var"
17 0
banner1012

Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek

banner974
Derbinin hakemi Halil Umut Meler
banner971
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek
Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
BUGÜN
Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker
2 MART CUMARTESİ:
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
3 MART PAZAR:
RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk
Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler
4 MART PAZARTESİ:
Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.