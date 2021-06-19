Kortlarda Mağusa ve Lefkoşa galip

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 NicosiaMotorsTenis Liginde 2. devre A ve B gruplarında oynanan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Ligin A grubunda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Girne Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği karşılaşmayı 6-1’lik skorla ev sahibi takım Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazanmayı bildi.

Ligin B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Pakan Spor Kulübü Derneği LŞK kortlarında karşı karşıya geldiği maç, Lefkoşa Şehir Kulübü’nün 6-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı.

