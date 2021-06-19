Karabetça ve Aygın, Albacore Yarışmasında birinci

“Tekneden Olta ile Albacore Balığı Avlama Yarışmasına” gerçekleştirilirken, birinci gelen Mustafa Karabetça ve Mehmet Aygın'dan oluşan ekip 1,500 TL ödül kazandı

Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği'nin organize ettiği sezonun en büyük yarışması olan “Tekneden Olta ile Albacore Balığı Avlama Yarışmasına”gerçekleştirildi.

Yeni Boğaziçi bölgesindeki Sea Side Otel mevkiinde gerçekleştirilen “Tekneden Olta ile Albacore Balığı Avlama Yarışmasına”rekor katılım oldu. KKTC genelinden 76 teknenin kıyasıya mücadele ettiği, yarışmada onlarca Albacorebalığı yakalandı.

Mehmet Yemenici'nin 12,300 gr ile “En Büyük Balık Özel Ödülü” aldığı yarışmada Mustafa Karabetça ve Mehmet Aygın'dan oluşan ekip 45,510 gram ile birinci, Levent Çandarlı ve Mehmet Can'dan oluşan ekip 38,786 gram ile ikinci, Ahmet Çavuşoğlu ve İlker Aksal'dan oluşan ekip ise 35,286 gram ile üçüncü oldu.

“Tekneden Olta ile Albacore Balığı Avlama Yarışması”ödül törenine YeniBoğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da katılırken, birinci gelen ekibe ödülünü takdim etti.

Mustafa Karabetça ve Mehmet Aygın'dan oluşan ekip 1,500 TL, Levent Çandarlı ve Mehmet Can'dan oluşan ekip 1,000 TL, Ahmet Çavuşoğlu ve İlker Aksal'dan oluşan ekip ise 500 TL