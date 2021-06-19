banner583
Yıldız Gönyeli’de zirvede
Yıldız Gönyeli’de zirvede
16 0
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
13 0
 
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
15 0
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
14 0
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
18 0
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
25 0
Güney'de büyük yangın
Güney'de büyük yangın
185 0
banner661

Karabetça ve Aygın, Albacore Yarışmasında birinci

banner476

“Tekneden Olta ile Albacore Balığı Avlama Yarışmasına” gerçekleştirilirken, birinci gelen Mustafa Karabetça ve Mehmet Aygın'dan oluşan ekip 1,500 TL ödül kazandı

banner666
Karabetça ve Aygın, Albacore Yarışmasında birinci
Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği'nin organize ettiği sezonun en büyük yarışması olan “Tekneden Olta ile Albacore Balığı Avlama Yarışmasına”gerçekleştirildi.
Yeni Boğaziçi bölgesindeki Sea Side Otel mevkiinde gerçekleştirilen “Tekneden Olta ile Albacore Balığı Avlama Yarışmasına”rekor katılım oldu. KKTC genelinden 76 teknenin kıyasıya mücadele ettiği, yarışmada onlarca Albacorebalığı yakalandı.
Mehmet Yemenici'nin 12,300 gr ile “En Büyük Balık Özel Ödülü” aldığı yarışmada Mustafa Karabetça ve Mehmet Aygın'dan oluşan ekip 45,510 gram ile birinci, Levent Çandarlı ve Mehmet Can'dan oluşan ekip 38,786 gram ile ikinci, Ahmet Çavuşoğlu ve İlker Aksal'dan oluşan ekip ise 35,286 gram ile üçüncü oldu.
“Tekneden Olta ile Albacore Balığı Avlama Yarışması”ödül törenine YeniBoğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da katılırken, birinci gelen ekibe ödülünü takdim etti.
Mustafa Karabetça ve Mehmet Aygın'dan oluşan ekip 1,500 TL, Levent Çandarlı ve Mehmet Can'dan oluşan ekip 1,000 TL, Ahmet Çavuşoğlu ve İlker Aksal'dan oluşan ekip ise 500 TL
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.