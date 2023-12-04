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Kortlarda Hitachi Masters Cup başladı

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Kortlarda Hitachi Masters Cup başladı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son turnuvası Hitachi Masters Cup 2-9 Aralık 2023 tarihleri arasında Kuzey Kıbrs Tenis Federasyonu kortlarında düzenleniyor.
Turnuva, 2023 yılı içerisindeki turnuvalarda oyuncuların topladığı klasman puan sıralamasına göre ilk 8 de yer alan veya yedek 8 sporcunun mücadele edeceği 10,12,14,16 Yaş,13+Büyük kız ve erkek yaş gruplarının katılımlarıyla gerçekleşiyor.
Yılın son turnuvası 2023 Hitachi Masters Cup kategorilerindeki ilk günün maçları ve alınan sonuçları şöyle;
12 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
Nehir Gürses - Vera Gazi                                   3/6 1/6
Safıya Akhmetova - Girne Umut Yerebakan      0/6 0/6
Enra Çakartaş - Meyra Eser                      6/1 6/1
Anastasiia Elshina - Servet Tel                           0/6 1/6
12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
         Poyraz Vural - Devin Bedevi                    7/5 1/6 3/10        
         Arel Şahin - Erdal Arabacıoğlu                          2/6 2/6
16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Sahil Ece Yerebakan - Emine Karagözlü            6/0 6/1
Özgül Şah - Almira Akşahin                     2/6 6/1 7/10
Dinara Yorgancı - Ekin Karasu                          0/6 0/6
16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Aras Çelik - Rüzgar Vural                                  6/3 6/3
Kaya Halkseven - Abdallah Oğuz El Erian         3/6 2/6
Enver Ada Gençel - Bora Erin                            3/6 1/6
Akay Ali Sağkanat - Aber Esat                          6/0 6/0
 
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