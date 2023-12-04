Kortlarda Hitachi Masters Cup başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son turnuvası Hitachi Masters Cup 2-9 Aralık 2023 tarihleri arasında Kuzey Kıbrs Tenis Federasyonu kortlarında düzenleniyor.

Turnuva, 2023 yılı içerisindeki turnuvalarda oyuncuların topladığı klasman puan sıralamasına göre ilk 8 de yer alan veya yedek 8 sporcunun mücadele edeceği 10,12,14,16 Yaş,13+Büyük kız ve erkek yaş gruplarının katılımlarıyla gerçekleşiyor.

Yılın son turnuvası 2023 Hitachi Masters Cup kategorilerindeki ilk günün maçları ve alınan sonuçları şöyle;

12 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

Nehir Gürses - Vera Gazi 3/6 1/6

Safıya Akhmetova - Girne Umut Yerebakan 0/6 0/6

Enra Çakartaş - Meyra Eser 6/1 6/1

Anastasiia Elshina - Servet Tel 0/6 1/6

12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Poyraz Vural - Devin Bedevi 7/5 1/6 3/10

Arel Şahin - Erdal Arabacıoğlu 2/6 2/6

16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

Sahil Ece Yerebakan - Emine Karagözlü 6/0 6/1

Özgül Şah - Almira Akşahin 2/6 6/1 7/10

Dinara Yorgancı - Ekin Karasu 0/6 0/6

16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Aras Çelik - Rüzgar Vural 6/3 6/3

Kaya Halkseven - Abdallah Oğuz El Erian 3/6 2/6

Enver Ada Gençel - Bora Erin 3/6 1/6

Akay Ali Sağkanat - Aber Esat 6/0 6/0

