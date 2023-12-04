Öğrenciler Şehit Menteş Zorba için koştular

27. Geleneksel Şehit Menteş Zorba Anı Koşusu Yeşilköy’de gerçekleştirilirken İskele ve Karpaz bölgesinden 10 ilkokuldan öğrenciler kıyasıya yarıştılar

27. Geleneksel Şehit Menteş Zorba Anı Koşusu, bugün Yeşilköy’de gerçekleştirildi. Yeşilköy Şehit Menteş Zorba İlkokulu’nun her yıl düzenlediği anı koşusunda İskele Bölgesi İlkokul kız ve erkek öğrencileri yarıştı.Anı Koşusunda Atatürk Büstüne çelenkler konuldu, Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.Anı koşusu dolayısıyla düzenlenen törene Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, İskele Sivil Savunma Başkanlığı yetkilileri, Zorba ailesi, Ziyamet Karakolu yetkilileri, Erenköy Lisesi Müdür ve öğretmenleri, bölge ilkokulu müdür ve muavinleri, veliler ve öğrenciler katıldı.Yeşilköy Şehit Menteş Zorba İlkokulu Sorumlu öğretmeni Remziye Baybora, Zorba ailesi adına Mehmet Zorba’nın konuşmaları yer alırken, Şehit Menteş Zorba’yı anlatan sunum ve şiir okundu.Anı koşusuna; ev sahibi Yeşilköy Şehit Menteş Zorba İlkokulu, Yenierenköy İlkokulu, Ziyamet İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Kumyalı İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Konuklar İlkokulu, İskele Şehit İlker Karter İlkokulu ve İskele Suat Günsel Devlet Okulu öğrencileri katıldı.800 metre minik kız ve 1000 metre minik erkeklerin yarışının ardından dereceye giren öğrenci ve okullara, kupa madalya ve şiltleri takdim edildi.Kupa, Madalya ve Şilt Alan öğrenci ve okullar:800 metre minik kızlarFERDİ SONUÇLARI:1- Avjin Dağ (Dipkarpaz İlkokulu)2- Azra Akdeniz (Ziyamet İlkokulu)3- Damla Sualplar (Mehmetçik İlkokulu)TAKIM SONUÇLARI:1- Ziyamet İlkokulu (ŞİLT)2- Mehmetçik İlkokulu3- Suat Günsel Devlet Okulu1000 metre minik erkeklerFERDİ SONUÇLARI:1- Emir Aydenk (Yenierenköy İlkokulu)2- Muhammet Arslan (Ziyamet İlkokulu )3- Fevzi Ali Altıoğlu (Yenierenköy İlkokulu)TAKIM SONUÇLARI:1- Ziyamet İlkokulu (ŞİLT)2- Yenierenköy İlkokulu3- Çayırova İlkokulu