Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Cumhuriyet için gösteri yapacak

Gençlik Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 39. kuruluş yıldönümü çerçevesinde 12 Kasım 2022 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadyumunda, Gençlik Dairesi 25. Cumhuriyet Şölenini gerçekleştirecek.
Şölene KKTC Cimnastik Federasyonu da destek verecek. KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Gençlik Dairesi 25. Cumhuriyet Şöleninde gösteri yapacak. KKTC Cimnastik Federasyonunun gösterisi saat 17:00’de başlayacak.
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