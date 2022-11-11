banner875
banner815
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
11 0
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
21 0
 
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
32 0
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
17 0
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
44 0
Havuzda rekor yağmuru
Havuzda rekor yağmuru
13 0
30 0
banner878

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Cumhuriyet için gösteri yapacak

banner476

banner825
Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Cumhuriyet için gösteri yapacak
Gençlik Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 39. kuruluş yıldönümü çerçevesinde 12 Kasım 2022 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadyumunda, Gençlik Dairesi 25. Cumhuriyet Şölenini gerçekleştirecek.
Şölene KKTC Cimnastik Federasyonu da destek verecek. KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Gençlik Dairesi 25. Cumhuriyet Şöleninde gösteri yapacak. KKTC Cimnastik Federasyonunun gösterisi saat 17:00’de başlayacak.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.