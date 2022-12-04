KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası GMBTK’nın

KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası 2022 Tenis Ligi Şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile lig finalisti Girne Amerikan Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynananzevkli ve çekişmeli maçların sonunda 4-3 lük skor ile kazanan GMBTK 2022 KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonuoldu.
Karşılaşmaların ardından gerçekleşen kupa törenindeGMBTKtakımına Şampiyonluk kupasını Sertaç Bozatlı tarafından,GAÜ takımına 2.lik kupasıMithat Tekçamtarafından verildi.
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
TEK ERKEKLER
Peter Baca 6/4 – 6/2Kemal Türker
Rasim Ülker 4/6 – 0/6 Djemal Akhmed
TEK KADINLAR
Nadir Çınarlılı 6/3 – 7/5 Oksana Piddubna
Laura Janickova 6/0 – 6/0 Kayra Yüceer
ÇİFT ERKEKLER
Mehmet Sonat / Rasim Ülker 5/7- 6/4 -11/9 Djemal Akhmed/ Kemal Türker
ÇİFT KADINLAR
Elçin Özbilen / Laura Janickova6/4 - 5/7 – 9/11OksanaPiddubna / Azra Yalkıç
KARIŞIK ÇİFTLER
Toprak Altuntaş / Ecem Açıkel 0/6 – 0/6Turgay Hıdıroğlu / Kayra Yüceer
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