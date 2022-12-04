KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası GMBTK’nın

KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası 2022 Tenis Ligi Şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile lig finalisti Girne Amerikan Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynananzevkli ve çekişmeli maçların sonunda 4-3 lük skor ile kazanan GMBTK 2022 KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonuoldu.

Karşılaşmaların ardından gerçekleşen kupa törenindeGMBTKtakımına Şampiyonluk kupasını Sertaç Bozatlı tarafından,GAÜ takımına 2.lik kupasıMithat Tekçamtarafından verildi.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

TEK ERKEKLER

Peter Baca 6/4 – 6/2Kemal Türker

Rasim Ülker 4/6 – 0/6 Djemal Akhmed

TEK KADINLAR

Nadir Çınarlılı 6/3 – 7/5 Oksana Piddubna

Laura Janickova 6/0 – 6/0 Kayra Yüceer

ÇİFT ERKEKLER

Mehmet Sonat / Rasim Ülker 5/7- 6/4 -11/9 Djemal Akhmed/ Kemal Türker

ÇİFT KADINLAR

Elçin Özbilen / Laura Janickova6/4 - 5/7 – 9/11OksanaPiddubna / Azra Yalkıç

KARIŞIK ÇİFTLER

Toprak Altuntaş / Ecem Açıkel 0/6 – 0/6Turgay Hıdıroğlu / Kayra Yüceer

