banner875
banner885
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
18 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
14 0
 
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
24 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
35 0
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
11 0
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
14 0
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
14 0
banner878

KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası GMBTK’nın

banner476

banner825
KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası GMBTK’nın
KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası 2022 Tenis Ligi Şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile lig finalisti Girne Amerikan Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynananzevkli ve çekişmeli maçların sonunda 4-3 lük skor ile kazanan GMBTK 2022 KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonuoldu.
Karşılaşmaların ardından gerçekleşen kupa törenindeGMBTKtakımına Şampiyonluk kupasını Sertaç Bozatlı tarafından,GAÜ takımına 2.lik kupasıMithat Tekçamtarafından verildi.
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
TEK ERKEKLER
Peter Baca      6/4 – 6/2Kemal Türker
Rasim Ülker              4/6 – 0/6 Djemal Akhmed
TEK KADINLAR
Nadir Çınarlılı 6/3 – 7/5 Oksana Piddubna
Laura Janickova         6/0 – 6/0 Kayra Yüceer
ÇİFT ERKEKLER
    Mehmet Sonat / Rasim Ülker 5/7- 6/4 -11/9 Djemal Akhmed/ Kemal Türker
ÇİFT KADINLAR
  Elçin Özbilen / Laura Janickova6/4 - 5/7 – 9/11OksanaPiddubna / Azra Yalkıç
KARIŞIK ÇİFTLER
Toprak Altuntaş / Ecem Açıkel 0/6 – 0/6Turgay Hıdıroğlu / Kayra Yüceer
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.