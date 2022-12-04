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Girne evinde 3’lük çekti

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AKSA 1.Lig’de 11.hafta maçında Girne Halk Evi ile Binatlı karşılaştı. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadeleyi Girne Halk Evi 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu

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Girne evinde 3’lük çekti
Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Sertan Alkın, Berk Bağrıkara, Abdullah Genç
Girne Halk Evi: Feyyaz, Ali, Mehmet, Mahmut, Arda, Ayden, Sabri, Ahmet, Yaşar, Tahir, Tunahan
Binatlı: Uğur, Sertaç, Hasan, Abdurrahman, Ersen, Süleyman, Erdem, Serkan, Yunus, Baran, Nevzat
Goller: 73’ ve 79’ Arda Olagoke, 35’Sabri Selden (GHE)


AKSA 1.Lig’de 11.hafta maçında Girne Halk Evi ile Binatlı karşılaştı. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadeleyi Girne Halk Evi 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Girne ekibi karşılaşmanın ilk devresini 35.dakikada Sabri Selden’in golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci devreye de iyi başlayan kırmızı beyazlılar, günün başarılı ismi Arda Olagoke ile 73 ve 79’uncu dakikalarda iki gol daha buldu ve mücadeleyi 3-0’lık skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
 
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