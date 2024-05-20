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Kızlarda Özüm, erkelerde Tuğra şampiyon

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Kızlarda Özüm, erkelerde Tuğra şampiyon
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından U19 en iyi 8'ler turnuvası düzenlendi.
Cumartesi günü federasyonun spor salonunda yapılan şampiyonada zevkli ve zorlu karşılaşmalar oynandı.
Oynanan maçlar sonrasında kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Özüm Özel, erkeklerde ise Lefke Avrupa Üniversitesi sporcusu Tuğra Soyer şampiyonluğa ulaştı. Sıralama şu şekilde oluştu;
U19 KIZLAR
1.Özüm Özel (GAÜ)
2.Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Ayşe Çubukçu (Arucad Anka Spor Derneği)
4.Liva Çevik (GAÜ)
U19 ERKEKLER
1.Tuğra Soyer (LAÜ)
2.Ali İleri (LAÜ)
3.Ada Olgun (NET)
4.Toprak Öztürk (Arucad Anka Spor Derneği)
 
 
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