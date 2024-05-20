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İkinci Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası başladı!

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İkinci Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası başladı!
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12 takımdan oluşan 2. Müessese Satranç Turnuvası çekişmeli başladı. Birinci haftanın sonunda Eva, Girne Vezirleri 2-1, Aroma Cafe, Evergreen Developments Group'u 2-1, Cherry Advertising, Sonay Construction'ı 2-1, Siba, Selin Soyer Collections'ı 2-1, CarGet Exclusive, Deskwork Executive Office Furniture'ı 2.5-0.5, Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği de Unolife'ı 3-0 yendi.
Turnuva Cuma günleri 18.30'da Gümüş At Satranç Derneği lokalinde oynanıyor ve son tur da 14 Haziranda oynanacak.
 
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