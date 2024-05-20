İkinci Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası başladı!

12 takımdan oluşan 2. Müessese Satranç Turnuvası çekişmeli başladı. Birinci haftanın sonunda Eva, Girne Vezirleri 2-1, Aroma Cafe, Evergreen Developments Group'u 2-1, Cherry Advertising, Sonay Construction'ı 2-1, Siba, Selin Soyer Collections'ı 2-1, CarGet Exclusive, Deskwork Executive Office Furniture'ı 2.5-0.5, Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği de Unolife'ı 3-0 yendi.
Turnuva Cuma günleri 18.30'da Gümüş At Satranç Derneği lokalinde oynanıyor ve son tur da 14 Haziranda oynanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.