Küçük Kaymaklı penaltılarla finalde

Asbuzu U16 Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Yenicami karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ererken, penaltı vuruşları sonucunda rakibini 3-2 yenen Küçük Kaymaklı, adını finale yazdırdı.
Küçük Kaymaklı'nın rakibi Türk Ocağı'nı eleyen Dumlupınar oldu.
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