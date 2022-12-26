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İlk devrenin lideri LAÜ

Büyük Erkekler Masa Tenisi Liginde ilk devrenin lideri Lefke Avrupa Üniversitesi oldu

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İlk devrenin lideri LAÜ
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Sertaç Maypa Büyük Erkekler Ligi’nde 3.hafta müsabakaları 24 Aralık Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.
Üç hafta önce başlayan ve geçtiğimiz hafta devam eden Büyük Erkekler Ligi’nde son hafta müsabakaları Cumartesi günü oynandı ve ilk devre tamamlandı. Lig’de mücadele eden 7 takım, üçüncü haftada 6 ve 7'nci ayak maçlarını oynarken ilk devreyi Lefke Avrupa Üniversitesi lider olarak tamamladı. Karşılaşmalar saat 10.00’da federasyon salonunda başladı.
Öte yandan geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulu üyesi Sertaç Maypa için müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi ve Büyükler Ligi'nin ismi Sertaç Maypa Büyükler Ligi olarak değiştirildi.
Sertaç Maypa Büyük Erkekler Ligi'nde Girne Amerikan Üniversitesi, ARUCAD Anka Spor Derneği, Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği, Lefke Avrupa Üniversitesi, Sütlüce, Küçük Kaymaklı ve Akdeniz Spor Birliği takımları mücadele ediyor.
Yapılan müsabakalar sonunda sonuçlar şu şekilde oluştu;
6. Ayak
Lefke Avrupa Üniversitesi 4-0 Küçük Kaymaklı
Bekiroğulları MTAYD 1-4 Girne Amerikan Üniversitesi
Akdeniz Spor Birliği 1-4 Sütlüce
7. Ayak
Lefke Avrupa Üniversitesi 4-2 ARUCAD Anka Spor Derneği
Küçük Kaymaklı 1-4 Girne Amerikan Üniversitesi
Bekiroğulları MTAYD 2-4 Sütlüce
 
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