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Üniversiteler futbolda final heyecanı

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Üniversiteler futbolda final heyecanı
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futbol müsabakalarında final heyecanı bu akşam (27.12.2022 Salı) yaşanacak. Lefkoşa Atatürk Stadı’nın ev sahipliği yapacağı final maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) karşı karşıya gelecek. Final saat 17.00’de başlayacak.
 
 
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