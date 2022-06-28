Iga Swiatek seriyi 36'ya çıkardı

Sezonun üçüncü grandslam tenis turnuvası Wimbledon'da Polonyalı IgaSwiatek, Hırvat JanaFett'i yenerek üst tura yükseldi. Swiatek, bu sezonki galibiyet serisini 36 maça çıkardı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvası, ikinci gün sabah seansı maçlarıyla devam etti.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası olan sezonun formda ismi Polonyalı Swiatek, Hırvat JanaFett ile karşılaştı. Polonyalı raket, rakibini 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek üst tura kaldı ve bu sezonki galibiyet serisini 36 maça çıkardı

4 numaralı seribaşı İspanyol PaulaBadosa, ABD'li LouisaChirico'yu 2-0'la (6-2, 6-1), 5 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari ise 6-1 ve 6-4'lük setlerle Avustralyalı ZoeHives'ı aynı skorla geçti.

12 numaralı seribaşıJelenaOstapenko ile 13 numaralı seribaşı Çek BarboraKrejcikova da rakiplerini yenerek üst tura adlarını yazdırdı.

SÜRPRİZLER...

Dünya 140 numarası Çinli QiangWang, 2019 ABD Açık yarı finalisti 14 numaralı seribaşı İsviçreli BelindaBencic'i; 44 numaralı seribaşı Avustralyalı AjlaTomljanovic ise 18 numaralı seribaşı İsviçreli JilTeichmann'ı 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı.

Tek erkeklerde 13 numaralı seribaşı ABD'li ReillyOpelka, İspanyol Carlos Taberner'i; 19 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur ise Bolivyalı Hugo Dellien'i 3-0 yenerek yoluna devam etti.

Daha önce Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ta yarı finale kalan 18 numaralı seribaşı Bulgar GrigorDimitrov ise ABD'li Steve Johnson karşısında setlerde 1-0 öndeyken (6-4, 2-5) sakatlanarak maçtan çekildi.

