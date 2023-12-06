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Hıtachı Masters Cup’ta zorlu maçlar

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Hıtachı Masters Cup’ta zorlu maçlar
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Hitachi Masters Cup KKTF kortlarında 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor.
Hitachi Masters Cup kategorilerinde oynanan günün maçları ve sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR – Round Robin
Anastasiia Elshina - Melin Akçın                       6/1 6/0
Mania Bagheri – Sahra Sevgi Sofu           6/1 6/1
16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
Kaya Halkseven – Aras Çelik                   6/4 5/7 10/8        
13+ ERKEKLER - Çeyrek Final
Akay Ali Sağkanat – Kaan Dönmez                   2/6 4/6       
Aaron Flamson – Enver Ada Gencel                  3/6 6/2
 
 
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