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Yeşilada doğum gününü cimnastik salonunda kutladı

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Yeşilada doğum gününü cimnastik salonunda kutladı
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KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından ilk kez gerçekleştirilen Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonasında, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda METGİN Ltd sponsorluğunda yapılan finaller de tamamlanmıştı.
10 kulüpten 298 sporcunun katılımıyla yapılan Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonası finalini, METGİN Ltd direktörleri Engin Yeşilada ve Derin Yeşilada da KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile birlikte izlemişlerdi.
Cimnastik Federasyonu yönetimi, yarışma günü, doğum günü olan Engin Yeşilada’ya sürpriz yaparak, doğum gününe özel bir pasta hazırlattı. Sürprizden büyük mutluluk duyan Engin Yeşilada da doğum günü pastasındaki mumları salonda üfleyerek, mutluluğunu cimnastikçilerle paylaştı.
 
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