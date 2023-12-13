Hitachi Masters Cup tamamlandı

Teniste sezonun son turnuvası olan Hitachi Masters Cup’ta kategorilerde şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son turnuvası Hitachi Masters Cup 2023 kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ile şampiyonlar belirlendi. Hitachi Masters Cup kategorilerinde oynanan final maçları ile alınan sonuçlar ve kategorilerdeki oluşan sıralamalar şöyle;10 YAŞ KIZLAR – Round RobinMelin Akçın – Beren Pilli 0/6 3/6Anastasiia Elshina – Sahra Sevgi Sofu 6/0 6/010 YAŞ ERKEKLER - FinalPoyraz Vural - Çağ Refikoğlu 5/7 2/612 YAŞ KIZLAR – FinalGirne Umut Yerebakan – Vera Gazi 7/5 6/012 YAŞ ERKEKLER - FinalDevin Bedevi - Deniz Hüseyin Önen 6/0 6/214 YAŞ KIZLAR –FinalAlmira Akşahin - Vera Gazi 6/1 7/514 YAŞ ERKEKLER - FinalRüzgar Vural - Asım Aras Astan 2/6 5/716 YAŞ KIZLAR – FinalEkin Karasu – Kayra Yüceer 3/6 1/616 YAŞ ERKEKLER – FinalKaya Halkseven – Akay Ali Sağkanat 6/7 7/6 6/1013+ BÜYÜK ERKEKLER – FinalMustafa Zorba – Turgay Hıdıroğlu W.O.(Mustafa Zorba)HITACHI MASTERS CUP 2023 SIRALAMALARI10 YAŞ KIZLAR:1. Anastasiia Elshina / 2. Melin Akçın10 YAŞ ERKEKLER:1. Çağ Refikoğlu / 2. Poyraz Vural12 YAŞ KIZLAR:1. Girne Umut Yerebakan 2. Vera Gazi12 YAŞ ERKEKLER:1. Devin Bedevi / 2. Deniz Hüseyin Önen14 YAŞ KIZLAR:1. Almira Akşahin / 2. Vera Gazi14 YAŞ ERKEKLER:1. Asım Aras Astan / 2. Rüzgar Vural16 YAŞ KIZLAR:1. Kayra Yüceer / 2. Ekin Karasu16 YAŞ ERKEKLER:1. Akay Ali Sağkanat / 2. Kaya Halkseven13+ BÜYÜK ERKEKLER:1.Mustafa Zorba / 2. Turgay Hıdıroğlu