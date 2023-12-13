Hitachi Masters Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son turnuvası Hitachi Masters Cup 2023 kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ile şampiyonlar belirlendi. Hitachi Masters Cup kategorilerinde oynanan final maçları ile alınan sonuçlar ve kategorilerdeki oluşan sıralamalar şöyle;
10 YAŞ KIZLAR – Round Robin
Melin Akçın – Beren Pilli 0/6 3/6
Anastasiia Elshina – Sahra Sevgi Sofu 6/0 6/0
10 YAŞ ERKEKLER - Final
Poyraz Vural - Çağ Refikoğlu 5/7 2/6
12 YAŞ KIZLAR – Final
Girne Umut Yerebakan – Vera Gazi 7/5 6/0
12 YAŞ ERKEKLER - Final
Devin Bedevi - Deniz Hüseyin Önen 6/0 6/2
14 YAŞ KIZLAR –Final
Almira Akşahin - Vera Gazi 6/1 7/5
14 YAŞ ERKEKLER - Final
Rüzgar Vural - Asım Aras Astan 2/6 5/7
16 YAŞ KIZLAR – Final
Ekin Karasu – Kayra Yüceer 3/6 1/6
16 YAŞ ERKEKLER – Final
Kaya Halkseven – Akay Ali Sağkanat 6/7 7/6 6/10
13+ BÜYÜK ERKEKLER – Final
Mustafa Zorba – Turgay Hıdıroğlu W.O.(Mustafa Zorba)
HITACHI MASTERS CUP 2023 SIRALAMALARI
10 YAŞ KIZLAR:
1. Anastasiia Elshina / 2. Melin Akçın
10 YAŞ ERKEKLER:
1. Çağ Refikoğlu / 2. Poyraz Vural
12 YAŞ KIZLAR:
1. Girne Umut Yerebakan 2. Vera Gazi
12 YAŞ ERKEKLER:
1. Devin Bedevi / 2. Deniz Hüseyin Önen
14 YAŞ KIZLAR:
1. Almira Akşahin / 2. Vera Gazi
14 YAŞ ERKEKLER:
1. Asım Aras Astan / 2. Rüzgar Vural
16 YAŞ KIZLAR:
1. Kayra Yüceer / 2. Ekin Karasu
16 YAŞ ERKEKLER:
1. Akay Ali Sağkanat / 2. Kaya Halkseven
13+ BÜYÜK ERKEKLER:
1.Mustafa Zorba / 2. Turgay Hıdıroğlu
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