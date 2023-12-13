Akasya'dan ikincilik, Masal'dan üçüncülük!

KKTC Satranç Federasyonu tarafından 2-3 Aralık ve 9-10 Aralıkta gerçekleştirilen 2024 KKTC Yaş Birinciliği Şampiyonası Acapulco Hotel'de tamamlandı.

Gümüş At Satranç Derneği, 33 oyuncuyla katıldığı şampiyonada 2 tane Milli oyuncu çıkarmayı başardı. Akasya Eskiköy geçen yıl 5. olarak bitirdiği turnuvayı bu yıl büyük bir çıkış göstererek 2. olmayı başardı.

Masal Oğuz da birçok kez derece elde ettiği bu kategoride üçüncü olmayı başardı. İkinci ile eş puanla bitirip averajla ikinci oldu.

Ada Erdoğuş, Haşim Akgüney, Hasan Bilgiç ve Adem Mertgöz milli takıma girme ümitlerini son maçlara taşırken son maçta aldıkları mağlubiyetle milli takıma giremediler. Hasan Bilgiç 5. ile eş puanda bitirerek averajla milli takıma giremedi.

Birçok oyuncumuzun ilk Yaş Birinciliği olmasına rağmen iyi oynayıp tecrübe kazandılar ve ilerisi için büyük ümit verdiler. Turnuvayı düzenleyen Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonuna, hakemlere, oyuncularımıza ve velilerimize teşekkür etmek isteriz.

