banner913
banner932
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
3 0
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
9 0
 
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
16 0
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
13 0
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
21 0
Beyköy’deki atış tatbikat başladı
Beyköy’deki atış tatbikat başladı
15 0
Başkentte oyna GG sesleri
Başkentte oyna GG sesleri
32 0
banner964
banner985

Hitachi Masters Cup devam ediyor

banner989

banner974
Hitachi Masters Cup devam ediyor
banner971
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son turnuvası Hitachi Masters Cup Federasyon kortlarında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor.
Hitachi Masters Cup kategorilerinde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle;
 
10 YAŞ KIZLAR – ROUND ROBİN
Beren Pilli - Anastasiia Elshina                          1/6 1/6
Mania Bagheri - Melin Akçın                             3/6 3/6       
10 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL
Alexandr Konev - Emre Aleks Kural                  5/7 1/6
Aren Yumurtacıoğlu - Çağ Refikoğlu                 1/6 0/6
14 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL
Almira Akşahin - Sevinç Oğan                           6/0 6/1
Girne Umut Yerebakan - Emine Karagözlü        6/1 6/1
Vera Gazi - Nehir Gürses                                   6/1 6/0
Enra Çakartaş - Dinara Yorgancı                       6/0 6/1
14 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL
Devin Bedevi - Rüzgar Vural                    0/6 1/6
Erdal Arabacıoğlu - Deniz Hüseyin Önen 6/4 6/1
Asım Aras Astan - Kıvanç Öztuğ                       6/1 6/0
 
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.