Hitachi Masters Cup devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son turnuvası Hitachi Masters Cup Federasyon kortlarında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor.
Hitachi Masters Cup kategorilerinde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle;
10 YAŞ KIZLAR – ROUND ROBİN
Beren Pilli - Anastasiia Elshina 1/6 1/6
Mania Bagheri - Melin Akçın 3/6 3/6
10 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL
Alexandr Konev - Emre Aleks Kural 5/7 1/6
Aren Yumurtacıoğlu - Çağ Refikoğlu 1/6 0/6
14 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL
Almira Akşahin - Sevinç Oğan 6/0 6/1
Girne Umut Yerebakan - Emine Karagözlü 6/1 6/1
Vera Gazi - Nehir Gürses 6/1 6/0
Enra Çakartaş - Dinara Yorgancı 6/0 6/1
14 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL
Devin Bedevi - Rüzgar Vural 0/6 1/6
Erdal Arabacıoğlu - Deniz Hüseyin Önen 6/4 6/1
Asım Aras Astan - Kıvanç Öztuğ 6/1 6/0
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